The Weeknd aplaza su gira mundial y anuncia single con Swedish House Mafia

The Weeknd ha anunciado el aplazamiento de la gira mundial ‘After Hours‘ a través de sus redes sociales, debido a “las limitaciones de los arenas y a la demanda de más shows”. El artista explica que “desea hacer de sus espectáculos algo más grande y especial que requiere estadios”. Esta gira iba a pasar por Madrid y Barcelona los días 24 y 28 de octubre de 2021, respectivamente. Ahora Abel Tesfaye pretende unificar la ya mencionada gira con la siguiente, creando ‘After Hours till dawn’, un tour que recorrerá los cinco continentes a lo largo de 2022.

Sin embargo, no todo son malas noticias. The Weeknd acaba de publicar el teaser de su nuevo single ‘Moth to a Flame’, en que le acompaña el trío Swedish House Mafia. Los suecos reaparecen después de anunciar su vuelta este verano, cuando comunicaron además el lanzamiento de su sencillo ‘It Gets Better’ y de un nuevo álbum para finales de 2021.

Está previsto que el featuring se publique esta semana y que de cierta forma sirva para amenizar la espera a sus fans hasta que se conozcan las nuevas fechas del tan deseado tour.

