Esta mañana se ha celebrado la habitual presentación en Madrid de Alhambra Monkey Week, como siempre en el Palacio de Longoria, conocido por acoger la SGAE. Se han presentado novedades en el cartel para el evento que tendrá lugar en Sevilla del 17 al 20 de noviembre, contando con la actuación de Flecha Valona -que ha realizado un acústico de 3 temas en una tonalidad muy próxima a Pucho de Vetusta Morla- y la presencia de Los Estanques y Anni B Sweet, como parte del homenaje a ‘Mediterráneo’ de Serrat, que se realizará por su 50º aniversario en el festival. Los Estanques han explicado que no se llevarán el disco a su terreno, sino que están preparando una mezcla de cómo suena ‘Mediterráneo’ en estudio y lo que Serrat ha hecho con él en directo. «Nuestro sello quedará por ahí para el que lo quiera ver», ha añadido finalmente.

Varios periodistas han participado de la nueva presentación de Monkey Week, destacando Ángel Carmona de Hoy Empieza Todo (Radio 3), que ha confesado usar el cartel de Monkey Week como fuente de artistas nuevos de los que nutrirse, en lugar de al revés, cambiando las tornas de la prescripción musical. Este festival/feria utiliza como lema el presentar «hoy la música del futuro» y Carmona ha hablado de la multitud de artistas que se han dado a conocer allí y después han dado el salto al resto del país o incluso fuera de nuestras fronteras. «Lo que sucede en el Monkey no se queda en el Monkey», ha bromeado.

Tali Carreto de la organización y algunos representantes de las instituciones andaluzas y patrocinadores han explicado novedades: el Cartuja Center CITE albergará hasta 6 escenarios diferentes, uno de ellos gratuito y en el exterior; el Espacio Santa Clara será sede central de las Jornadas Profesionales DICE Monkey PRO; y tres salas como la X, la Even y Malandar acogerán el ya tradicional circuito de fiestas de sellos y agencias. Hoy se suman además al cartel los nombres de Escorpio, Los Jaguares de la Bahía, Niña Polaca, SecoSecoSeco y los portugueses Sereias, además de Las Niñas en un concierto especial para los internos del Centro Penitenciario Sevilla I.

En cuanto a las jornadas DICE Monkey PRO habrá paneles, conferencias, talleres, sesiones de networking y cócteles, entre otras. Según nota de prensa, «en esta 13ª entrega se debatirá en torno a temas tales como la importancia de las redes de salas de pequeño y mediano formato en la situación actual, la relevancia de las nuevas voces del flamenco en la escena contemporánea, el auge de los NFT (o tokens no fungibles) en el negocio de la música o el cada vez más influyente rol del music supervisor en el desarrollo de artistas, entre otros focos de interés».

Estarán por allí «Rocío Márquez y Rosario La Tremendita; programadores como Bob van Heur, creador del prestigioso festival Le Guess Who?, Koen Ter Heedge, responsable del cartel de Welcome To The Village, y Pedro Azevedo, agudo ojeador tras el MIL Lisboa; y music supervisors como Roy Lidstone, Frederic Schindler, Paulina Márquez y Carmen Rodríguez, que suman en sus trayectorias filmes como “Suicide Squad” y “Los días que vendrán”, series como “Élite” y “La Casa de Papel”, videojuegos como “The Last Kingdom” y “God of War”, y spots de Prada, L’Oreal, Ikea, Burger King, Mini, Adidas, Coca-Cola o Apple, entre otras campañas publicitarias». Hoy se ha añadido una charla de cine y música independiente, que contará con la presencia de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (autores de la banda sonora de «Las leyes de la frontera»), el miembro de Vetusta Morla Guille Galván (responsables de la BSO de «La hija»), y el músico y productor Fernando Vacas, al que debemos el soundtrack de «Tu hijo».

Entre los artistas previamente confirmados para Monkey Week están Black Lips, Mujeres, Depresión Sonora, La URSS, Kokoshca, mori, Ortiga, Ferran Palau, Adiós Amores, Tiburona, Unidad y Armonía, Hnos Munoz, Chill Mafia, trashi, Las Dianas, Rata Negra, Chaqueta de Chándal, shego, Morreo, Tarta Relena y un largo etcétera.