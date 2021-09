10 imperdibles de Alhambra Monkey Week (1 de 2)

A finales de noviembre volverá a celebrarse una nueva edición de Alhambra Monkey Week en Sevilla, respetando las medidas que indique la pandemia, que apostamos a que serán laxas, para entonces con el 80% de la población española completamente vacunada. La cita es en Cartuja Center CITE y otros espacios de Sevilla del 17 al 20 de noviembre y tenéis toda la información en su web oficial.

La organización confirma hoy 37 nuevos nombres que se suman a los 10 que ya conocíamos. Hay nombres tan prometedores y de los que os hemos hablado tanto como Hnos Munoz, shego, Morreo, Chaqueta de Chandal, Las Dianas… y un largo etcétera. Podéis ver el cartel con todos los confirmados bajo estas líneas. De momento nos quedamos con una selección de 10 artistas que completaremos con una segunda parte en las próximas semanas.

Mujeres

El ascenso del trío catalán ha sido imparable a través de discos como ‘Un sentimiento importante’ y ‘Siento muerte’. Su carrera se cuenta por tiros tan imponentes como ’Tú y yo’ y la propia ‘Un sentimiento importante’, pero es que ni siquiera en los EP’s han fallado y tanto ‘Romance romántico’ en 2019 como este año ‘Rock y amistad’ están entre lo mejor que han firmado. ¿Cuántos pepinacos tienen ya?



Black Lips

La carrera de Black Lips no ha sido tan consistente como la de Mujeres, pero después de la pandemia continúan de gira en lo que está siendo una carrera de fondo, de resistencia, en defensa del viejo rock garajero. Los autores de la inolvidable ‘Bad Kids’ vienen a presentar su álbum de 2020, ‘Sing In a World That’s Falling Apart’, que contenía singles tan a Bob Dylan apegados como ‘Get It On Time’ y ‘Rumbler’.



Kokoshca

Otro grupo nacional que ha probado ya su longevidad y una larga carrera de “greatest hits” son Kokoshca. Su disco homónimo de 2021 ha sido todo un suma y sigue al respecto, añadiendo ‘Asia’, ‘Regresando a la ciudad’ y la potente ‘Te sigo esperando’ a clásicos de su repertorio como ‘La fuerza’ y ‘No volveré’.



Ferran Palau

Otro que ha logrado mantenerse este año ha sido Ferran Palau, ya tan conocido por su carrera en solitario como por su co-liderazgo en Anímic. ‘Parc’ ha logrado colarse entre los vinilos más vendidos del país gracias a la fidelidad ganada con el paso del tiempo y a la belleza contenida en pistas como ‘Reflexe’ y ‘Lluny’. Ardemos en deseos de averiguar si habrá Autotune en vivo para ‘Amor’.



Adiós Amores

Monkey Week es un festival experto en traernos a nombres noveles, aún sin disco o incluso sin contrato discográfico alguno. Ahondaremos en más artistas en ese sentido en los próximos 2 meses, pero es curioso el caso de Adiós Amores, asentadas entre las revelaciones nacionales con tan sólo 6 canciones. Tal ha sido el encanto de temas como ‘Doce navajas’ o ‘Charlotte’, entre la tradición española y el dream pop e indie pop internacionales.



Pantocrator

También sin disco largo, aunque ellos sí tienen 3 EP’s, Pantocrator se han ganado una base de fans sólida a base de himnos de punk pop con el calado social de la feminista ‘No te puto pilles’ y ‘El gobierno de China’, que parodia el amor posesivo y tóxico. ‘Putas de internet’ y ‘Policía moral’ tampoco pueden faltar en su repertorio, divertidísimo y muy agudo.



Depresión sonora

El post-punk más rudimentario sigue de moda a través de nombres como Depresión Sonora, que acumula escuchas ya millonarias para canciones como ‘Ya no hay verano’, ‘Hasta que llegue la muerte’ o ‘Tú no me tienes que salvar’. ‘desorden del sueño’ en colaboración con nuestro siguiente invitado es el último de sus lanzamientos.



Ghouljaboy

Efectivament Ghouljaboy se ha confirmado durante los últimos meses como un talento versátil capaz de amoldarse a territorios más próximos a lo antiguamente llamado indie y a lo antiguamente llamado trap. Entre sus éxitos están ‘Hollywood’ con Rojuu y ‘El vigilante’ con Tuiste. El artista, con el que hablábamos sobre la generación beat recientemente, acaba de estrenar single con Innercut y Natalia Lacunza. Esta fue su actuación en Monkey Week del año pasado, vía telemática.



trashi

Entre las canciones que más nos han obsesionado en el último año, ‘mal mal’ de trashi. La banda murciana asociada a la etiqueta «bedroom pop» ha mostrado muy pocos prejuicios a la hora de alternar influencias en principio tan dispares como el disco, el indie-rock o el power pop.



mori

A quien sí podemos meter en el mundo del bedroom pop es a mori, cuya bio oficial dice lo siguiente: “madriddddddd i make music in my room”. También compañero de Natalia Lacunza, en concreto en el tema ‘llueve’, el repertorio de mori contiene canciones que beben de la electrónica más introspectiva noventera, como ‘vanish’ (no tan lejana a Tricky ni al hip hop de la época) y el Spanglish de ‘q no’, con números para ser disco de oro en nuestro país.