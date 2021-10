Coldplay y Adele arrasan las listas británicas

Semana de grandes huracanes en las listas británicas, tanto en singles como en álbumes. Comenzando por la lista de singles, Adele es número 1 directo con ‘Easy On Me’ tras haber vendido lo equivalente a 217.300 copias gracias sobre todo al streaming. Es una cifra muy abultada que lo convierte en disco de plata directamente: nadie conseguía una cifra tan alta en una sola semana desde hace casi 5 años cuando salió ‘Shape of You’ de Ed Sheeran. Curiosamente, es tan sólo el tercer número 1 de Adele en la lista de singles británica tras ‘Someone Like You’ y ‘Hello’. No es solo que Adele sea una artista de álbumes, es que ‘Chasing Pavements’, ‘Rolling in the Deep’ y ‘Skyfall’ tuvieron la mala suerte de quedar en el número 2.

Además, Adele bate un récord histórico, pues el tema ha sido reproducido 24 millones de veces en una semana (seguimos hablando solo de UK), pulverizando el récord que tenía Ariana Grande con ‘7 Rings’ (16,9 millones). ‘Easy On Me’ es entrada directa al número 1 en Australia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, y se espera que también sea el próximo top 1 en el Billboard Hot 100. En España está más difícil, pues la canción ronda solamente el top 20 en Spotify.

En álbumes, las noticias también son excelentes para Coldplay, pues ‘Music of the Spheres’ es número 1 en Reino Unido con la friolera de 101.045 copias vendidas, pese a las malas críticas recibidas por el álbum. Es la mayor cifra alcanzada en una semana de todo 2021, alimentada por la venta de 86.000 unidades físicas, 12.000 de las cuales han sido en vinilo. Es el 9º número 1 consecutivo en discos para Coldplay en Reino Unido, lo que les iguala con Brandon Flowers/The Killers y les deja cerca de Noel Gallagher, que tiene 10 consecutivos.

La atención al disco está siendo algo más desigual en otros países: el disco sí ha sido top 1 en Irlanda, Holanda y Australia, pero ha quedado en el puesto 2 en Alemania, Noruega y Nueva Zelanda, en el número 3 en Suecia y en el puesto 4 en Italia. El dato español se conocerá el próximo martes.





