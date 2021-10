‘Easy On Me’ de Adele bate récords de streaming diarios… pero no gracias a España

‘Easy On Me’ de Adele ha arrasado y será número 1 directo en varios territorios, comenzando por Reino Unido, donde ha movido el equivalente a 100.000 unidades vendidas en tan sólo 3 días gracias a sus descargas y a su monstruoso streaming. En Estados Unidos, la canción debuta ya en el puesto 68 del Billboard Hot 100 gracias a sus primeras 5 horas de vida el pasado jueves: cuando ‘Easy On Me’ se lanzó en la medianoche del pasado viernes en Reino Unido, aún era jueves en Estados Unidos.

Varias plataformas han notificado que ‘Easy On Me’ ha batido el récord histórico de streamings diarios, entre ellas Amazon Music o la propia Spotify. Los datos de esta son públicos y relevantes, pues son los más abultados. ‘Easy On Me’ alcanzó los 24 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en Spotify a nivel global, batiendo el récord de streamings diarios que hasta entonces ostentaba ‘Butter’ de BTS. Desde entonces, la canción no se ha desinflado, sino que llega ya a los 52 millones de reproducciones, manteniendo muy holgadamente el número 1 del global de Spotify y el de numerosos países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Suecia…

- Publicidad -

Curiosamente, España no está aportando gran cosa a todo este furor y parece que, a menos que sus descargas sean monumentales, ‘Easy On Me’ no será número 1 en nuestro país como sí lo logró ‘Hello’. El nuevo single de Adele entraba al puesto 15 de Spotify España el pasado viernes, bajando a continuación al número 28. Ahora mismo, el tema recupera posiciones y sube al número 25, dejando ver que la canción podría ser top 20 o top 10 en España dependiendo de sus resultados en otras plataformas. Es habitual que artistas internacionales del tamaño de Dua Lipa, Ed Sheeran, Justin Bieber o The Weeknd logren resultados más modestos en nuestro país, siempre entregado al reggaetón en particular y a las canciones en español en general.

Para encontrar mercados grandes en que ‘Easy On Me’ esté funcionando peor que en España hay que irse a otros lugares de lengua latina como Brasil o Argentina, o a territorios tan remotos como India o Japón. Incluso en Italia, tan reticente como nosotros a las canciones en inglés, la canción es top 10.

- Publicidad -

Por otro lado, se ha anunciado que antes de la salida de ’30’ el próximo 19 de noviembre, se emitirá en la CBS americana un especial Adele en el que sonarán varios de sus clásicos y algunas canciones nuevas. Lo presentará Oprah Winfrey. Se emitirá el domingo antes del lanzamiento, el día 14 de noviembre.