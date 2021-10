The Posies se separa tras las acusaciones de abuso sexual contra Ken Stringfellow

The Posies anuncia su disolución después de 35 años de carrera tras las acusaciones de abuso sexual recibidas por Ken Stringfellow. Estas vieron la luz ayer gracias a la emisora de radio de Seattle KUOW, en la que tres mujeres acusaron al guitarrista de haber mantenido relaciones no consentidas y violentas con ellas.

Una de estas mujeres asegura que Stringfellow tuvo «sexo con ella a la fuerza en un baño de hombres en un hotel de San Francisco». Otra declara que una vez fue violada por él mientras dormía. Y una tercera que mantuvo una relación sentimental prolongada que cada vez fue “más dramática, abusiva y destructiva”, y en la que él la habría obligado a abortar a principios de 2015.

Su compañero Jon Auer explica en un email para KUOW que dejó The Posies «muy rápidamente después de escuchar (a una amiga que se citaba en la información) lo que le había pasado”. Lo que le describió fue «muy perturbador», e inmediatamente hizo muy clara su posición. Pidió explicaciones a Ken en una llamada el 4 de agosto de 2021, canceló los conciertos programados, y le dijo directamente que no trabajaría con él nunca más.

Frankie Siragusa, batería de la banda, habría dejado el grupo hace un tiempo por ese mismo motivo, aunque no lo hizo público. “Ya no quería que me asociaran con mi héroe de toda la vida. Tenía un montón de carteles de giras colgados y enmarcados en mis paredes, y muchas cosas de The Posies de las giras decorando mi casa. Lo he tirado todo”.

Por su parte, Ken Stringfellow ha respondido a las acusaciones a través de un comunicado: “Nunca me ha gustado lo pervertido, lo violento. Experimenté la violencia extrema de primera mano cuando era adolescente. Soy sensible a la agresividad y no es algo con lo que me sienta bien. No he querido lastimar a nadie, nunca. Nunca querría dañar a nadie con quien esté manteniendo una relación, sexual o de otro tipo. El consentimiento ha sido la base de todas las relaciones sexuales que he tenido, y la violencia nunca ha formado parte de ninguna de esas relaciones. Simplemente no es lo que soy. Soy una persona que respeta a las mujeres”.