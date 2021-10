= de Ed Sheeran es + de lo mismo

Ed Sheeran publica hoy su nuevo disco, ‘=’ o «equal». Es uno de los grandes lanzamientos internacionales de todo el año, probablemente el mayor antes de que el huracán Adele lo arrase todo en unas semanas, y aunque en los foros de música pop no se suele palpar demasiada emoción ante nada que tenga que ver con Ed Sheeran, toca salir de la burbuja y asumir que ‘=’ será uno de los discos más vendidos del año.

De momento, ‘=’ ya contiene dos macrohits como han sido ‘Bad Habits‘ y ‘Shivers’, que en España no han sonado tanto como ‘Shape of You’, pero se mantienen en la lista de singles, en los números 37 y 59, respectivamente. ¿Qué ofrece el resto de ‘=’? Pues + de lo mismo.

Como ‘÷‘, el disco se presenta con un single megapop pensado para playlists y emisoras de radio (‘Bad Habits’); se abre con un tema rockero llenaestadios, ‘Tide’, y continúa por la vía de la canción acústica (‘First Times’), el pastiche de 80s rock (‘Overpass Graffiti’), el pop de radiofórmula (‘Leave Your Life’) o la balada intimista (‘The Joker and the Queen’), con la adición de un breakbeat que no es el tema llamado ‘2step’, sino ‘Collide’.

‘=’ es otro disco de Ed Sheeran que gustará a sus fans y dará más razones a sus «haters» para seguir valorando su música de manera poco positiva. El británico sigue entregando melodías pegadizas que pueden gustar a todo el mundo (‘Shivers’) o resultar genéricas, baladones que pueden tocar la patata (‘Visiting Hours’) o darte un subidón de azúcar (‘First Times’) y producciones solventes y efectivas aptas para públicos de 0 a 80 años; y en las letras sigue planteando un escenario de normalidad ante el éxito, ahora con el añadido de que está casado y es padre. La relación de Ed con su mujer es el tema central de ‘=’ aunque también hay espacio para tocar temas como la muerte (‘Visiting Hours’) o los problemas legales (‘Stop the Rain’).

En los foros de música pop, la reacción ante ‘=’ es tan predecible como lo que acontece en el disco. A los internautas que disfrutan de él les parece un buen trabajo de pop sin más pretensiones que el de dejarse escuchar; para quien Ed no es santo de su devoción, el álbum solo vale para tirarlo a la basura. En ocasiones asoma una voz moderada: «Nunca entenderé el odio que recibe, es un disco de pop disfrutable», opina un usuario. «Tiene alguna frase que da vergüenza ajena, ¿a quién le importa?» Quizá lo mejor que se puede decir de ‘=’ es que, por lo menos, no incluye una atrocidad como ‘Barcelona’.