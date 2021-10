Liz Forte, el joven rapero madrileño autor de virales como ‘Carolina Cocaína’ -con más de 1 millón de reproducciones- y ‘Vestirte de Prada‘, así como de un nuevo single llamado ‘Britney’, se ha apuntado hace unos días un tanto con un EP llamado ‘Ansiedad’, compuesto por 5 canciones de más o menos 1 minuto, escupidas, que están teniendo una gran aceptación a través de TikTok. Puedes haber oído hablar de ellas, especialmente de las partes 2 y 3, que como todo, va unido, en nuestra playlist «Sesión de Control». Dejemos que sea él mismo quien nos cuente más sobre este vertiginoso proyecto. ‘Ansiedad 3’ es nuestra «Canción del Día».

Este EP es sobre la ansiedad, ¿era importante que las canciones fueran por tanto de fraseo tan acelerado para expresar eso?

Sí, al hacer los temas tenía en mente intentar emular lo que se siente cuando la ansiedad te supera. Pensé que una buena manera de hacerlo era mediante unas letras rápidas y difíciles de procesar en muy poco tiempo. Intento transportar a ese momento en el que los pensamientos y las emociones te atraviesan a una velocidad e intensidad superior a la que eres capaz de gestionar.

Hablas de cosas con las que es fácil identificarse, como esa persona obsesionada con TikTok o esa obsesión por «encajar». ¿Cuál es la línea que más ansiedad te genera de todas las que escupes en ese rato?

Cuando las hice, no sabía que tanta gente iba a sentirse tan identificada y representada, lo cual al principio me dejó una sensación amarga porque significa que en general estamos peor de lo que me gustaría. Por otro lado, aunque las razones y los problemas sean únicos de cada uno, el hecho de que nos podamos ver reflejados en problemas comunes nos acerca un poco y nos ayuda a saber que no estamos solos y a entendernos mejor. Y eso sí me parece algo bonito e interesante a lo que aspirar.

La frase que más ansiedad me genera de todas sin duda alguna es la primera frase de todo el trabajo, la de «La alarma sonará en 2h 15 minutos». Creo que todos hemos vivido la sensación de levantarnos a mitad de la noche o acostarnos muy tarde e intentar calcular cuántas horas de sueño nos quedan para despertarnos y cuando el móvil te dice el tiempo que queda para que suene la alarma te quieres arrancar la piel. Todavía no ha empezado el día y ya estás derrotado. Encima pensar en eso en bucle mientras va pasando el tiempo no es precisamente lo más relajante para dormirte que digamos. Me parece súper representativo.



Musicalmente, ¿cómo has trabajado en estas canciones? Nuestra «canción del día» será la 3, ¿pero cuál es tu base o fondo musical favorito de los 5?

Pues haciendo honor al título del trabajo, con bastante estrés y ansiedad por las prisas que ha habido para hacerlo todo. Todo muy irónico y muy poético pero más gracioso de contar que de vivir, como la vida misma.

Al principio lo subí a Tiktok como cachos sueltos sin pensar en que fueran canciones, pero cuando se empezó a viralizar de la noche a la mañana, me despierto un día con cientos de mensajes y comentarios diciendo «me he metido a Spotify a oír la canción y no estaba…» y claro, eso no puede ser jajaja. Así que nos pusimos a toda prisa y a contrarreloj a hacer las canciones para que la gente lo pudiera escuchar cuanto antes. Por fortuna, he tenido la suerte de contar con los talentazos de Mauvetrip en la producción de los temas y Javier Giralte en las guitarras y con mi equipo de Acqustic para poder distribuirlos sonando bien en tiempo record. Mi favorita (y por lo que dicen los números parece que la de todo el mundo también) es ‘Ansiedad 3’. Es escuchar las notas de guitarra del principio y ya me pongo de los nervios (para bien, eso sí).