Malú, nº1 en España; Lori Meyers, Nil Moliner y Lana del Rey, top 10

Malú entra directamente en el número 1 de lo más vendido en España con su nuevo disco, ‘Mil batallas’. Es habitual para la cantante lograr este hito, que ya consiguió con álbumes como ‘Guerra Fría’, ‘Caos’ u ‘Oxígeno’, este último durante 3 semanas en 2018.

Nil Moliner llega al puesto 4 con ‘Un secreto al que gritar’, mientras Lori Meyers se quedan el número 6 con el notable ‘Espacios infinitos’, que sí ha conseguido ser número 2 en la tabla de vinilos tan solo por detrás del de Malú. Lori Meyers lograron ser número 1 en España con ‘En la espiral’ si bien en 2017 aún no contaba el streaming.





Lana del Rey queda en el número 7 en España con ‘Blue Banisters’, un álbum que ha sido top 2 en Reino Unido por detrás de Elton John, quien en España ha de conformarse con un modesto puesto 25 con ese ‘The Lockdown Sessions’.

Lana del Rey consiguió ser número 1 en España con ‘Ultraviolence’ y ‘Lust for Life’. «Norman» quedó en el puesto 2 y «Chemtrails» en el puesto 4, lo que significa que este es su peor dato en nuestro país desde ‘Born to Die’, que fue un «sleeper».

Otras entradas destacables en España son las de Depedro con ‘Máquina de piedad’ en el número 11, ‘Parte de mí’ de Nicki Nicole en el 34, ‘Future Past’ de Duran Duran en el 36, ‘Polvo de Battiato’ de Angel Stanich en el 38, e ‘Isa’ de Zaz en el número 48.

El resto de entradas son la reedición de ‘Tattoo You’ de Rolling Stones en el puesto 15, ‘A View From the Top of the World’ de Dream Theater en el número 21, ‘Seventeen 9th Mini Album’ de Seventeen en el puesto 27, ‘Kalakan & Euskadiko Orkestra’ en el 51, ‘B-Sides & Rarities’ de Nick Cave & The Bad Seeds’ en el número 76 y ‘The Myth of the Happily Ever After’ de Biffy Clyro en el número 96.