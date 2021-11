Nicki Nicole le pone letra al opening de La Resistencia

Nicki Nicole acudió anoche a La Resistencia para promocionar su último disco “Parte de mí”, que publicó a finales de octubre, y para anunciar sus próximos conciertos en España que serán el día 23 de febrero en la Sala Barts de Barcelona y el 24 de febrero en El Invernadero en Madrid.

El mejor momento de la noche ocurrió al final de la entrevista cuando David Broncano le propuso a la cantante componer la letra del opening de La Resistencia. Ella, improvisando, rapeó las siguientes líneas: “Estamos en el inicio de La Resistencia, David Broncano no tiene paciencia. No importa, es un genio atrapado en ciencia. Él hace todo lo que pueda, tiene paciencia para cada invitado. Yo me voy y me invitan de nuevo, qué descarado. ¿Qué pensaste, que quería venir? Tenías razón, pero también me quiero ir.” “Na, mentira, mentira”, finalizó entre risas y Broncano le aseguró que la pondrán en los próximos shows.

En la visita de Nicki Nicole al programa hubo tiempo para que Broncano le mostrase quiénes son Extremoduro, le diese unos obsequios por su futura boda con el rapero argentino Trueno, a la que fue invitado, y para que ella le confesara que escribió a Rafa Nadal por Instagram con un “hola, Rafa’ para que le hablase al presentador.

Además, la argentina mencionó que abrirá la gala de los Latin Grammys 2021 cantando su canción ‘Pa’ mis muchachas’ junto a Christina Aguilera, Becky G y Nathy Peluso. Esto sucederá el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Confesó que esta será la primera vez que se encuentre con Xtina. “Ella tiene carrera lo que yo tengo de años”, dijo. Reconoce que aunque llegó un “poquito tarde” (recordemos que nació en el 2000), sabe que es “una artista súper completa” y “un “referente”.

Nicki se despidió con la improvisación para la cabecera de La Resistencia y con la promesa de Broncano de ponerla en los siguientes programas.