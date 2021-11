Ed Sheeran deja a Izal sin número 1 en España

‘=’ de Ed Sheeran es el gran éxito internacional de la semana, con números 1 repartidos por todo el globo: Reino Unido obviamente, Estados Unidos, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Holanda, Francia, Italia, irlanda, Noruega, Suecia… y también España. Es el tercer número 1 en álbumes consecutivo para Edward Christopher en nuestro país.

Eso significa que ‘Hogar’ de Izal tienen esta vez que conformarse con el puesto 2, lo cual no estaba tan claro, pues ‘Autoterapia’ y ‘Copacabana’ fueron absolutos superventas en España, siendo también top 2, pero resistiendo en las listas 2 años. Izal presumen en Instagram de ser top 1 en la venta física, es decir, Ed Sheeran les ha arrebatado el número 1 definitivo gracias a los puntos de streaming. De manera extraña, ‘Hogar’ no aparece en el top 100 de vinilos, suponemos que por algún tipo de error o retraso.

En el número 5 encontramos ‘1997’, el notable álbum de Alfred en el que ha colaborado entre otros con Niño de Elche. Otras entradas interesantes en su disparidad total son ’50/50’ de Steve Lean con Beny Jr en el número 27 y ’40 años son pocos’ de Bertín Osborne en el número 30. Por su parte, María Aguado es top 75 con ’1460’.

En el plano internacional The War on Drugs llegan al número 39 con ‘I Don’t Live Here Anymore’; y Ryan Adams sitúa en el número 91 ‘Big Colors’, gracias a la llegada de su vinilo. Siendo top 22 en Estados Unidos y top 6 en Reino Unido, este disco de The War on Drugs no ha igualado los datos de ‘A Deeper Understanding’ en 2017. Tampoco en España, donde fue incluso top 9, si bien antes de que contara tanto el streaming.





La lista de la semana está inundada de reediciones que esperan ser una referencia la próxima Navidad: ‘Flamingos + Lady Blue’ de Bunbury es número 16; ‘Spice’ de Spice Girls es número 21; ‘Senderos de traición’ de Héroes del Silencio es número 25; ‘A Momentary Lapse of Reason’ de Pink Floyd es número 26; y ‘Restless Heart’ de Whitesnake es puesto 83.

Mención especial para las relacionadas con Alaska: ‘Arquitectura efímera + Miro la vida pasar’ de Fangoria en el puesto 36, ‘Deseo carnal + Ni tú ni nadie’ en el puesto 61 y ‘El acto + Nacidos para dominar’ de Parálisis Permanente en el puesto 73.

En cuanto a recopilatorios, ‘Everything Louder Forever’ de Motörhead es puesto 48 y ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston es puesto 85.