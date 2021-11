Taylor Swift apuesta todo al rojo en el vídeo de ‘I Bet You Think About Me’

Taylor Swift ha estrenado el videoclip de su nueva canción ‘I Bet You Think About Me (Taylor’s Version)’ en la que colabora Chris Stapleton y que está incluida en la reedición de su álbum ‘Red’, que se publicó el pasado 12 de noviembre bajo el nombre de ‘Red (Taylor’s Version)’.

En este nuevo vídeo se estrena como directora la Blake Lively, una de sus mejores amigas, a quien describe como «brillante, valiente y perversamente divertida» y lo protagoniza el actor Miles Teller (‘The Spectacular Now’, ‘Divergente’, ‘Project X’…) junto a Taylor.

Taylor Swift ha publicado un nuevo TikTok dedicado a Blake Lively. pic.twitter.com/r1uUyXp2Ow — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) November 15, 2021

- Publicidad -

El vídeo muestra a una Taylor divertida colándose en la boda de su ex, cuya de decoración va cambiando de color blanco al rojo, gracias a la presencia de la artista. Taylor le dice que “sabe que nunca va ser feliz” y le canta “estoy segura de que todavía piensas en mí”, recordándole todo lo que perdió al dejarla ir.

- Publicidad -

La estadounidense sorprendió a sus fans anunciando ayer el estreno de este vídeo, ya que apenas han pasado dos días desde que compartiera el cortometraje que le acompaña a la extendida a 10 minutos ‘All Too Well (Taylor’s Version)’ y lo presentara en el programa Saturday Night Live.

‘Red (Taylor’s Version)’ ya está batiendo récords. El primero ha sido al obtener más de 90.8 millones de reproducciones en su día de lanzamiento. El récord anterior lo tenía el álbum ‘folklore‘, que se lanzó en 2020 y obtuvo 78.7 transmisiones en un solo día. El segundo récord que ha batido ha sido el de la mujer más reproducida en un solo día en la historia de Spotify, con 122.9 millones de reproducciones el viernes.