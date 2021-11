Nilüfer Yanya resucita el sonido Bloc Party en el primer single de su nuevo disco

Nilüfer Yanya es una de las artistas que presentan novedades musicales en estos últimos días del año, como probablemente ya sabrás si has escuchado la playlist «Ready for the Weekend». La cantautora británica ha anunciado que su nuevo disco ‘Painless’ sale el 4 de marzo vía ATO y ha compartido un primer adelanto que continúa por la senda de las guitarras eléctricas.

‘Stabilise’ es una de las canciones más uptempo de la carrera de Nilüfer Yanya. Tanto es así que su animada base rítmica y el punteo de sus guitarras recuerdan ligeramente a la obra de Bloc Party o, en general, al indie-rock y dance-rock facturados allá por 2005, aunque la perspectiva aplicada a ‘Stabilise’ es más apesadumbrada y autoral, menos «de banda». La producción de Wilma Archer infiere una gran calidez y proximidad a las guitarras y a la voz de Nilüfer, quien ofrece otro de sus estribillos melódicamente extraños pero adictivos, como los de ‘Keep on Calling’, ‘In Your Head’ o ‘Paralysed’.

- Publicidad -

En nota de prensa, Nilüfer ha declarado que ‘Painless’ es «un disco que habla sobre las emociones» y que, en ese sentido, es más abierto que su debut, ‘Miss Universe‘, uno de los mejores discos de 2019. La artista indica que el concepto de ‘Miss Universe’ no le permitió abrirse tanto emocionalmente como ha hecho en este nuevo trabajo, con el que «ya no tengo miedo a reconocer mis sentimientos».

Y uno de los sentimientos de los que habla ‘Painless’ es el de «darte cuenta de que nadie en el mundo puede salvarte, solo tú misma». En ‘Stabilise’, Nilüfer aborda esta cuestión en este tema en que habla de amigos que «vienen y van» y de terapias que «no van a ninguna parte» para concluir que «no pienso esperar a que nadie me salve si me quiero estabilizar, si me quiero quedar».

- Publicidad -

01 The Dealer

02 L/R

03 Shameless

04 Stabilise

05 Chase Me

06 Midnight Sun

07 Trouble

08 Try

09 Company

10 Belong With You

11 The Mystic

12 Anotherlife