Holly Humberstone: «Londres ha tenido un gran impacto en mi salud mental»

Holly Humberstone es una de esas artistas que han continuado creciendo durante la pandemia y a pesar de la pandemia. Sus cálidas canciones, con ‘Vanilla‘ y ‘Overkill‘ entre las destacadas, trazan un punto de encuentro entre Lorde, Phoebe Bridgers y Maggie Rogers -aunque ella menciona entre sus mayores influencias a Damien Rice- y su mayor éxito, ‘Falling Asleep at the Wheel’, es una composición preciosa y sobresaliente más allá de sus influencias. Pero Holly tiene más cosas que contar en su segundo EP, ‘The Walls Are Way Too Thin’, que acaba de salir. Hablamos con Holly vía Zoom sobre su nuevo proyecto, su trabajo con Matt Healy de 1975 o su amor por Radiohead, a los que ha versionado.

Tu EP acaba de salir. ¿Cómo te sientes?

Estoy muy emocionada de que las canciones estén ya fuera. He esperado mucho tiempo por este momento. Las escribí en un momento de mi vida en el que estaba pasando por muchos cambios y espero que la gente pueda conectar con las canciones y ayudarles como me han ayudado a mí.

¿Lo consideras tu EP de debut o más bien el segundo?

Es el segundo. El primer epé reunía canciones escritas a lo largo de varios años, en las que aún estaba descubriendo quien soy como artista, experimentando… Y en ‘The Walls Are Way Too Thin’ he seguido desarrollando las mismas ideas, lo cual para mí ha sido muy divertido. Es la segunda parte de la misma historia.

El éxito de tus canciones se disparó durante la pandemia. ¿Cómo viviste esta experiencia?

Recuerdo que fue surrealista. No era capaz de entender lo que estaba pasando. Me costó entender el hecho que allí afuera hay gente que realmente escucha mi música porque, hasta ese momento, me enteraba de todo solo mirando el móvil. Me juzgaba a mí misma observando estadísticas, reproducciones en streaming y comentarios de Youtube. En el confinamiento me costó escribir canciones nuevas y, al mismo tiempo, las viejas empezaban a gustar a mucha gente. Fue una época rara.

¿Qué representa el EP para ti? ¿Ha sido terapéutico para ti escribirlo?

Escribí el EP en un momento de muchos cambios en mi vida, como he dicho. Me mudé de casa de mis padres a Londres, no tenía amigos en la ciudad, todo me parecía extraño, vivía en un barrio extraño con gente a la que no conocía de nada. Mi primera relación terminó sin yo quererlo porque no tenía a nadie más en la ciudad. Todo me resultaba alienígena e ir al estudio para escribir estas canciones nuevas me otorgó la estabilidad que me faltaba en mi vida. Y espero que conforten también a las personas que las escuchen.

El disco de hecho tiene un sonido reconfortante, no sé si era la intención…

Quería que las canciones tuvieran ritmos animados y que la producción contrastara con las letras, que son bastante tristes, mórbidas y oscuras. Ese contraste entre producciones edificantes y letras tristes ha sido terapéutico para mí.

¿De qué habla ‘The Walls Are Way Too Thin’? ¿Cuándo la compones?

Escribí esta canción justo antes de la pandemia. Acababa de llegar a Londres, no planifiqué mucho la mudanza -culpa mía por no haberlo hecho- y terminé en un cuchitril compartido con un montón de extraños. No suelo tener estándares a la hora de vivir en un sitio, me da un poco igual donde vivir, pero este sitio era horrible. Probablemente ni siquiera se tendría que poder haber alquilado por el mal estado en el que estaba. Había ratas por todas partes, los colchones estaban hechos un asco, había cristales rotos y colillas en el suelo… Imagínate cómo me sentó estar lejos de casa y vivir en un sitio así tan poco hogareño, yo que precisamente me considero una persona hogareña a la que le gusta tener a su familia cerca… Me acababa de mudar y ya la echaba de menos… En Londres me sentía como un pez pequeño dentro de un gran océano.

«En Londres me he sentido muy desconectada y sola»

Tu estancia en Londres influyó mucho en tu nuevo EP…

A raíz de vivir en ese piso me convertí en una persona muy introvertida. Solo salía de casa para ir al estudio y escribir sobre lo que me estaba pasando. De vez en cuando quedaba con mis amigos, cogía el tren y cuando volvía a casa me ponía triste otra vez. ‘The Walls Are Way Too Thin’ habla sobre los momentos en que me encierro en mi diminuto cuarto a escuchar todo el caos que sucede fuera. El EP se titula ‘The Walls Are Way Too Thin’ también porque representa el estado de ánimo en el que me encontraba en ese momento. Era una época en la que me sentía muy desconectada y sola.

El primer EP lo escribí en la casa donde me crié, las canciones contaban historias que habían sucedido en ese lugar, incluso algunos vídeos se grabaron en esa misma casa. Por el contrario, el segundo se basa en mi estancia en Londres, una ciudad que ha tenido un gran impacto en mi salud mental y en mi trabajo como compositora. Las canciones evocan una sensación de estar perdida, que es como me sentía entonces. Ir al estudio a escribirlas me ayudó a reencontrarme conmigo misma.

Entiendo que ya no estudias en Liverpool.

No, ya no estudio en Liverpool. Viví en Liverpool durante un año universitario y no me gustó, vivía sola, nada me sonaba y no tenía amigos. Fue una situación similar a la de Londres. Al año dejé la universidad y me fui a vivir a Londres porque ya viajaba allí a menudo para escribir.

Matt Healy de The 1975 ha colaborado en ‘Please Don’t Leave Just Yet’. ¿Qué destacas de trabajar con él?

Matt es tan «cool» en persona como te imaginas. Para mí escribir es un asunto muy personal, en general creo que cualquier artista necesita confiar en la persona con la que colabora, y Matt creó un ambiente maravilloso en el estudio para que fuera así. A mí me cuesta abrirme con personas a las que acabo de conocer y lidio con bastantes inseguridades, y él me hizo sentir muy segura en todo momento. El día que escribimos la canción salí del estudio muy contenta gracias a él. Además, tiene mucho talento y creo que, sin darme cuenta, su música me ha influido mucho.

Has versionado ‘Fake Plastic Trees’ de Radiohead. ¿Es una de tus bandas favoritas? ¿Cuál es tu disco favorito?

Radiohead es una de mis bandas favoritas, me encanta toda su discografía, no puedo decidir cuál es mi disco favorito. De pequeña los escuchaba sin parar en casa porque mis padres tienen un gusto musical increíble y, en concreto, mi padre los ponía todo el rato. ‘Fake Plastic Trees’ es una de sus canciones favoritas, la tengo machacada de tanto que la he escuchado. No sé de qué va la letra pero me encanta de todas formas.

Después de versionar ‘Fake Plastic Trees’ me enteré de que Radiohead odian que otros artistas versionen sus canciones.

¿Sí? ¿No era un rumor?

Quizá era un rumor pero me da igual si es cierto, yo les seguiré versionando.

¿Qué opinas del éxito de ‘Falling Asleep at the Wheel’? ¿Te planteas meterla en tu futuro debut?

No estoy segura si la meteré en el disco. Me aburro de mis canciones muy rápidamente, y esa en concreto lleva ya muchos años fuera, ni siquiera la considero mía ya. Y siento que he cambiado mucho desde que la escribí. Es una canción muy importante para mí, la amo, pero creo que no me representa tanto como antes.