Shawn Mendes y Camila Cabello se separan

Shawn Mendes y Camila Cabello han anunciado su separación. En un comunicado firmado por ambos expresan que «hemos tomado la decisión de dar por concluida nuestra relación sentimental» pero que «el amor que sentimos el uno por el otro como seres humanos es más fuerte que nunca». Añaden que «empezamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos siendo mejores amigos» y «que apreciamos el apoyo que nos habéis brindado desde el principio y también a partir de ahora».

La relación de Shawn y Camila ha sido objeto de admiración y mofa casi a partes iguales. Ambos empezaron a salir en 2019, tras el rodaje del videoclip de ‘Señorita’, y su relación ha inspirado las letras de muchas de sus nuevas canciones, las incluidas en el último disco de ella, ‘Romance‘, y en el último disco de él, ‘Wonder‘.

- Publicidad -

‘Señorita’ fue uno de los mayores éxitos comerciales de 2019, en concreto el tercero de todo el año, un hit verdaderamente monstruoso que está a punto de alcanzar las 2 mil millones de escuchas solo en Spotify. Sin embargo, no era el primer single compartido por «Shawnmila»: ambos ya habían aparecido juntos en el éxito de Shawn de 2017 ‘I Know What You Did Last Summer’.



- Publicidad -