«10 fotos»: Florence celebra su sobriedad, Lil Uzi Vert se incrusta un diamante en la frente…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Florence Welch celebra 7 años de sobriedad

La autora de ‘How Big, How Blue, How Beautiful‘ y más recientemente de ‘High as Hope‘, siempre tan honesta para con su relación con la bebida, sobre la que ha hablado en sus canciones, ha acudido a las redes sociales para celebrar que lleva exactamente 7 años sobria. «Mando mi amor y apoyo a todos aquellos que lo estén pasando mal», ha escrito. «Si te sientes con ganas de tirar la toalla debido a un desorden alimenticio, las drogas o el alcohol, te entiendo totalmente. El deseo de disociarte del mundo es tan fuerte… pero por favor no te rindas, vamos a necesitarte en el otro lado». ¡Enhorabuena a Florence!

Sí, OPN fue a la Super Bowl

En nuestro artículo previo a la Super Bowl de The Weeknd bromeábamos con que el artista canadiense pudiera traer a alguno de sus colaboradores como invitado a la actuación, incluido su amigo Oneohtrix Point Never, que ha producido varios temas en ‘After Hours‘. El músico estadounidense es especialmente conocido en los círculos alternativos y underground, pero no se ha quedado en ellos desde luego, y ejerció de director musical en el intermedio de The Weeknd, según varios medios. Un genio en la sombra.

Timothée Chalamet es Eduardo Manostijeras

Hablando de la Super Bowl, aparte del intermedio, el popular macroevento deportivo es conocido por estrenar anuncios espectaculares protagonizados por famosos. Este es uno de ellos: el actor Timothée Chamalet, conocido por todos por ‘Call Me By Your Name‘ y por otras apariciones en ‘Lady Bird‘, ‘Mujercitas’ o ‘Dune’, encarnando a Eduardo Manostijeras en el anuncio de un coche que alterna imágenes de él con otras de la película original dirigida por Tim Burton. Peliculón.

El joven Mark Ronson

En las últimas semanas se ha conocido el fallecimiento del legendario fotógrafo neoyorquino Ricky Powell y una de las personas que le han recordado en las redes es Mark Ronson, quien ha subido una foto de él tomada en el año 1992, cuando tenía 17 años, junto a un mensaje en el que habla de su relación con Powell. Muchos años antes de producir ‘Back to Black‘ o de arrasar con ‘Uptown Funk’, el músico británico entabló una amistad con el fotógrafo después de descubrir su programa ‘Rappin with the Rickster’ y concertar una entrevista con él. El programa se emitió de 1990 a 1996.

El diamante incrustado de Lil Uzi Vert

El autor de ‘Eternal Atake‘ ha sido noticia estos días por incrustarse un diamante rosa en la frente. La tontería, la típica que veríamos documentada en un programa de MTV en el año 2004, le ha costado 24 millones de dólares de nada. Calderilla. Lo mismo me compro yo uno luego. Según Simon Babaev, el joyero que le ha vendido la piedra a Lil Uzi, el rapero adquirió el diamante primero con la intención de hacerse un anillo, pero ante la posibilidad de perderlo, cambió de idea y decidió perforárselo en la frente. La piedra es segura.

Shawn y Camila siguen a lo suyo

Lo peor de la nueva foto de Shawn y Camila no es que el primero le chupe un pie a la segunda, que los kinks están muy bien y son muy sanos (y como dice una persona en Instagram, a otros les da por comer culos y nadie dice nada), sino que se respira en ella cierto aire de «vamos a romper la internet» que tira bastante para atrás, sobre todo porque los últimos álbumes de los susodichos, ‘Romance‘ y ‘Wonder‘ respectivamente, no han producido las ventas esperadas. Por usar jerga millennial, dan un poco de «cringe».

Kokoshca con Juan Echanove

He aquí otro «breve encuentro» de los que nos gustan. Kokoshca, que han sido noticia recientemente por defender la música en directo en estos días de pandemia, se encuentran grabando su nuevo disco (si es que no lo han grabado ya) en los estudios La Mina de Sevilla. Dicen que es «EL DISCO», pero esperemos que no lo llamen #ELDISCO. En esta foto, Iñaki López aparece junto al actor Juan Echanove, y parece que este encuentro tiene motivo profesional, ya que el grupo acompaña la foto con un texto en el que promete «jugosas novedades».

Tal día como hoy en 1959 dicen que murió la música. Joe Meek también murió repentinamente este mismo día. Pero nosotros seguimos vivos y con ganas de anunciaros en breve jugosas novedades! K O K O S H C A pic.twitter.com/3UypGWYWC6 — K O K O S H C A (@uneteakokoshca) February 3, 2021

Billie Eilish ultima su disco

La que se va a liar cuando Billie Eilish anuncie su segundo disco va a ser histórica. Y parece que este está más cerca de lo que imaginamos. La cantante estadounidense, que está a punto de estrenar un nuevo documental sobre su ascenso a la fama, ha confirmado que el disco contará con 16 canciones, dos más que el primero, y en este post de Instagram ha indicado que la grabación del mismo está «casi terminado». No sería descabellado que ‘Therefore I Am‘ esté incluido en el largo, dado que se ha convertido en otro macrohit para la artista. Su dúo con Rosalía no ha ido tan bien, pero este ya ha sido acogido por ‘Euphoria‘ en sus últimos especiales.

Jessie Ware y Ellie Goulding anuncian libros

Por separado, la autora de ‘What’s Your Pleasure?‘ y la artífice de ‘Brightest Blue‘ se han puesto de acuerdo para anunciar sus primeros libros. Ware, quien ya había triunfado con un podcast de cocina, sacará lógicamente un libro sobre comida y sobre el comer, llamado ‘Omelette’, mientras el de Goulding, ‘Fitter. Calmer. Stronger.’, se centrará en su pasión por el fitness y en su camino hacia la salud física y mental. Como hemos contado, Ware acaba de volver a las listas británicas gracias a su nuevo single, y Ellie acaba de sorprender con su nuevo tema con Silk City.

James Blake también prepara nuevo álbum

Otro artista que prepara disco presumiblemente para lanzar este año es James Blake. El amigo de Billie Eilish acaba de lanzar un mini álbum de versiones hechas al piano, un regalo para fans, pero lo que ha indicado estos días en redes es que se avecina el sucesor de ‘Assume Form‘. Un trabajo para algunos infravalorado, pero que para otros ha marcado el declive creativo del británico, por lo que no podemos esperar a averiguar qué ofrecerá su siguiente propuesta. De momento, Blake ha aparecido como productor en los últimos lanzamientos de slowthai y JPEGMAFIA.