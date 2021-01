Crítica: ‘Lo vas a olvidar’ de Rosalía y Billie Eilish sorprende por su sonido ambiental y minimalista

Rosalía y Billie Eilish han estrenado su single conjunto ‘Lo vas a olvidar’ hoy 21 de enero a las 18.00, como se había anunciado. La información de ‘Lo vas a olvidar’ disponible en las plataformas indica que Billie es la artista principal de la canción y que Rosalía es la artista invitada, a pesar de estar obviamente titulada en español. El tema formará parte de la banda sonora de la segunda temporada de ‘Euphoria‘.

Sin que pueda extrañar a nadie que a Rosalía y a Billie les haya unido musicalmente una balada en lugar de un pepinazo a lo ‘bad guy’ o a lo ‘TKN’, sí puede sorprender lo lejos que han decidido ir a la hora de hacer una canción ambiental y atmosférica. Producida por FINNEAS pero con la participación de El Guincho en la composición, la instrumentación lúgubre y espaciosa de ‘Lo vas a olvidar’ puede recordar a la de ‘The Gate’ de Björk, una de las artistas que más han influido a la catalana. Es especialmente tensa en su uso de los silencios, por los que asoma el sonido de unos grillos, y contrasta con el dramatismo de la melodía, que Rosalía y Billie cantan tanto en inglés como en español, la segunda con una pronunciación bastante aceptable.

Aderezada también con el autotune de rigor en las voces de las intérpretes, la producción de FINNEAS en ‘Lo vas a olvidar’ incluso parece coquetear con el «glitch» en cierto punto de la grabación, haciendo cosquillas en los oídos si la canción es escuchada con cascos y sugiriendo que puede haber estudiado la discografía de Taylor Deupree, por decir alguien. Con todo, ‘Lo vas a olvidar’ parece encontrar un punto en común reduciendo a su mínima expresión los universos de ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?‘ y ‘El mal querer‘, sin realmente explotar ningún sonido en concreto. Queda por descubrir cómo suena ‘Lo vas a olvidar’ en ‘Euphoria’.