Latin GRAMMYs: palmarés y actuaciones de Christina Aguilera, C. Tangana, Gloria Estefan…

La gala de los Latin GRAMMYs se ha celebrado esta noche con C. Tangana y Camilo entre los principales ganadores de la velada, como se esperaba. También se han llevado premios importantes Juan Luis Guerra o Bad Bunny, aunque el más preciado de todos, el premio a Álbum del año, ha ido a parar a manos de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta por ‘SALSWING!’. ‘Patria y vida’ de Gente de Zona ha obtenido el premio a Canción del año y ‘Talvez’ de Caetano Veloso & Tom Veloso el de Grabación del año.

Entre las actuaciones destacadas de la noche se encuentran la de C. Tangana, que ha replicado su «Tiny Desk» sentado en una mesa y acompañado de toda su tropa (Alizzz, Antonio Carmona, La Húngara, etc.); y la de Christina Aguilera, que ha estrenado en vivo su nueva balada ‘Somos nada’ y también su single ‘Pa Mis Muchachas’ junto a Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole. Posiblemente por una razón de derechos, la organización de los Latin GRAMMYs ha subido oficialmente a Youtube las entregas de premios pero no las actuaciones, las cuales adjuntamos bajo estas líneas en versiones no oficiales. La lista completa de ganadores, aquí.

Álbum del Año

1. VÉRTIGO/ Pablo Alborán

2. MIS AMORES/ Paula Arenas

3. EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO/ Bad Bunny

4. SALSWING!/ Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

5. MIS MANOS/ Camilo

6. NANA, TOM, VINICIUS/ Nana Caymmi

7. PRIVÉ/ Juan Luis Guerra

8. ORIGEN/ Juanes

9. UN CANTO POR MÉXICO, VOL. II/ Natalia Lafourcade

10. EL MADRILEÑO/ C. Tangana

Canción del Año

A TU LADO/ Paula Arenas & Maria Elisa Ayerbe

A VECES/ Diamante Eléctrico

AGUA/ J Balvin, Alejandro Borrero, Jhay Cortez, Kevyn

CANCIÓN BONITA/ Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives

DIOS ASÍ LO QUISO/ Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo & Ricardo Montaner

HAWÁI/ Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan

Lezcano, Maluma, Andrés Uribe & Juan Camilo Vargas,

MI GUITARRA/ Javier Limón, songwriter (Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella

PATRIA Y VIDA/ Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo & Yotuel

QUE SE SEPA NUESTRO AMOR/ l David Aguilar & Mon Laferte

SI HUBIERAS QUERIDO/ Pablo Alborán, Nicolás “Na’vi” De La Espriella, Diana Fuentes & Julio Reyes Copello

TODO DE TI/ Rauw Alejandro, José M. Collazo, Luis J. González, Rafael E. Pabón Navedo & Eric Pérez Rovira,

VIDA DE RICO/ Édgar Barrera & Camilo

Grabación del Año

SI HUBIERAS QUERIDO /Pablo Alborán

TODO DE TI Rauw Alejandro

UN AMOR ETERNO (VERSIÓN BALADA) /Marc Anthony

A TU LADO/ Paula Arenas

BOHEMIO/ Andrés Calamaro & Julio Iglesias

VIDA DE RICO /Camilo

SUÉLTAME, BOGOTÁ/ Diamante Eléctrico

AMÉN/ Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner

DIOS ASÍ LO QUISO/ Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra

TE OLVIDASTE/C. Tangana & Omar Apollo

TALVEZ/ Caetano Veloso & Tom Veloso

Mejor Nuevo Artista

GIULIA BE

MARÍA BECERRA

BIZARRAP

BOZA

ZOE GOTUSSO

HUMBE

RITA INDIANA

LASSO

PALOMA MAMI

MARCO MARES

JULIANA VELÁSQUEZ

POP

Mejor Álbum Vocal Pop

DIOS LOS CRÍA/ Andrés Calamaro

MIS MANOS/ Camilo

MUNAY/ Pedro Capó

K.O./ Danna Paola

5. DE MÉXICO/ Reik

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

1. VÉRTIGO/ Pablo Alborán

2. MIS AMORES/ Paula Arenas

3. PRIVÉ/ Juan Luis Guerra

4. DOCE MARGARITAS/ Nella

5. ATLÁNTICO A PIE/ Diego Torres

Mejor Canción Pop

ADIÓS/ Sebastián Yatra

AHÍ/ Nella/ Doce Margaritas

CANCIÓN BONITA/ Carlos Vives & Ricky Martin)

LA MUJER/ Mon Laferte & Gloria Trevi

VIDA DE RICO/ Camilo

URBANA

Mejor interpretación de reggaetón

“Tu veneno”/ J. Balvin

“La tóxica”/ Farruko;

“Bichota”, Karol G

“Caramelo”/ Ozuna

“La curiosidad”/ Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers.

Mejor álbum de música urbana

“Goldo Funky”/Akapellah

“El último tour del mundo” /Bad Bunny

“Monarca”/Eladio Carrion

“Enoc”/Ozuna

“Lyke Mike”/ Myke Towers

ALTERNATIVA

Mejor canción alternativa

“Agarrate” / Nathy Peluso

“Antidiva”/ Aterciopelados

“Confía” / Gepe y Vincentico

“Nominao” / C. Tangana y Jorge Drexler

“Te olvidaste”/ C. Tangana y Omar Apollo

Mejor álbum de música alternativa

“Kick I”/ Arca

“Tropiplop”/ Aterciopelados

“Cabra”/ Cabra

“Un segundo MTV Unplugged”/ Café Tacvba

“Calambre”/ Nathy Peluso

PRODUCCIÓN

Productor del año

Alizzz

Edgar Barrera

Bizarrap

Marcos Sánchez

Dan Warner