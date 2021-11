Kanye West habla sobre su matrimonio y salud mental en su mensaje de Acción de Gracias

Kanye West ha compartido a través de sus redes sociales su particular oración por Acción de Gracias, celebrada anoche. Se trata de un vídeo de cinco minutos en el que le acompaña el coro Sunday Service y que aborda la separación de Kim Kardashian, su salud mental y su intento de llegar a la Casa Blanca.

“Hola, mi nombre es Ye y este es mi súper súper súper súper súper larga oración por Acción de Gracias.”, comienza diciendo haciendo referencia a su nuevo nombre legal. “En esta Acción de Gracias, estoy agradecido por mi familia, mis fans y nuestros haters, os queremos también en Acción de Gracias y en la mañana de Navidad, no la noche anterior o el día, sólo en la mañana.”, continúa. “Todo en lo que pienso cada día es en cómo reunir a mi familia de nuevo y cómo sanar el dolor que he causado. Tomaré responsabilidad por mis actos.”, reconoce.

“Señor, a mi esposa no le gusta que vaya con la gorra roja (con el mensaje “Make America Great Again”). Es una buena esposa, sólo quiere protegerme a mí y a mi familia. He hecho de mí y de mi familia un objetivo por no estar alineado con la postura política de Hollywood y eso ha sido duro para nuestro matrimonio.”, confiesa.

Además, Kanye West ha querido hablar sobre su candidatura fallida para la presidencia de Estados Unidos en 2020. Explica que se presentó sin tener una adecuada preparación y sin aliados en ninguno de los bandos. Reconoce que avergonzó a su mujer a la hora de presentar información de su familia durante la única rueda de prensa que dio.

Para finalizar con su oración, habla sobre su hospitalización hace cinco años. “Tuve un episodio maniático y estuve bajo una fuerte medicación. Desde entonces la tomo de forma interrumpida, lo que me hace susceptible a otros episodios que mi esposa, mi familia y los fans han tenido que soportar.”

Esta semana se han conocido las nominaciones de los GRAMMYs 2022, y a Kanye West junto a Taylor Swift, les incluyeron en las cuatro grandes categorías a última hora. La Academia decidió ampliar el número de nominados a 10 justo el día de antes del anuncio, según informa The New York Times.

Ye y Taylor se unieron a la lista de nominados al Álbum del Año con ‘Donda‘ y ‘evermore’, respectivamente. Por otra parte, en la lista de Grabación del Año se añadió a Lil Nas X con ‘Montero (Call Me by Your Name)’ y a ABBA y su ‘I Still Have Faith in You’. ‘Kiss Me More’ de Doja Cat junto a SZA y ‘Right on Time’ de Brandi Carlile, se unieron a los nominados para Canción del Año. Y finalmente Arooj Aftab y Baby Keem fueron los añadidos en la categoría de Artista Revelación.

The Times ha podido dar esta información ya que tuvo acceso a una lista “final” de los 8 nominados en las cuatro grandes categorías, que estaba en circulación antes del anuncio oficial. Por su parte, el presidente de la Academia y CEO, Harvey Manson Jr, explica que estas incorporaciones «ayudan a que los GRAMMYs tengan más espacio para más música, más artistas y más géneros, además de abrazar el espíritu de inclusión”. Aunque también admite que estas adiciones de última hora simplemente son los candidatos en el puesto octavo y noveno en la clasificación de votos de la Academia.