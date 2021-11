Muere a los 41 años Virgil Abloh, diseñador con una fuerte conexión en la música

Virgil Abloh ha muerto a los 41 años de edad. El diseñador luchaba contra un tipo raro de cáncer llamado Angiosarcoma cardíaco que le fue diagnosticado en 2019 y que decidió batallar en la privacidad. Le sobreviven su mujer, hijos, hermana y padres.

Uno de los diseñadores más prestigiosos de Estados Unidos en el momento de su muerte, Abloh era director creativo de Louis Vuitton desde 2018, lo que le convirtió en la primera persona afroamericana en ostentar dicha posición en la marca francesa. Unos años antes, en 2013, fundó su marca Off-White, con la que buscó elevar objetos del día a día, como camisetas o calcetines, a la categoría de alta costura.

- Publicidad -

Abloh también colaboró con numerosos artistas de la música y él mismo pinchaba bajo el alias de Flat-White. Su viejo amigo Kanye West solicitó sus servicios para conceptualizar o diseñar el arte de ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy‘, ‘Yeezus‘ ‘Watch the Throne‘ o ‘Donda‘ o la escenografía de ‘Saint Pablo Tour’, en la que de hecho no había escenario; y Abloh diseñó también las cubiertas de ‘Luv is Rage 2’ de Lil Uzi Vert o ‘Shoot for the Stars Aim for the Moon’ de Pop Smoke. Dirigió los videoclips de ‘XO Tour Llif3’ de Lil Uzi Vert y The Weeknd o ‘Fashion Killa’ de A$ap Rocky y Rihanna y aquel vestido floral con el que el rapero Kid Cudi actuó en Saturday Night Live también salió de su mente.

La muerte de Virgil Abloh ha inundado las redes sociales con mensajes en su recuerdo provenientes de artistas como Frank Ocean, Billie Eilish, Bon Iver, Drake, M.I.A., The Weeknd, Justin Timberlake, J Balvin, Erykah Badu, Vince Staples o Ty Dolla $ign.

- Publicidad -