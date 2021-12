Unpopular opinion: ‘Pa Mis Muchachas’ de Christina Aguilera no merecía fracasar

Unpopular opinion: ‘Pa Mis Muchachas‘ de Christina Aguilera es un temazo. Es cierto que las colaboraciones de Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole, a pesar del estupendo momento de popularidad en el que se encuentran las tres, parecen metidas con calzador. En este casó tres sí son multitud. Pero también es verdad que la canción no merecía pasar tan desapercibida como lo ha hecho.

En su regreso a la música latina, que se ha hecho esperar 20 años, Christina Aguilera solo ha logrado posiciones tremendamente modestas en algunas listas latinoamericanas y europeas con ‘Pa Mis Muchachas’. Le ha ido especialmente bien en Panamá y Hungría, dos mercados importantísimos a día de hoy, mientras en España solo ha sido top 68, en Argentina top 90 a pesar de que Peluso y Nicole proceden de ese país, y ni que decir que ni en Estados Unidos ni en Reino Unido ha calado a pesar de que la música latina ya no tiene tantísimas dificultades para entrar en las listas anglosajonas como hace unos años, aunque las siga teniendo.

En ciertos foros se ha entendido que ‘Pa Mis Muchachas’ es un intento por repetir el éxito de ‘I Like It’ de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin. En papel lo es: el single de Christina fusiona el ritmo de la guaracha con el del trap, de misma manera que ‘I Like It‘ fusionaba el ritmo del bugalú con el trap. La fórmula es la misma y, quizá, la de ‘Pa Mis Muchachas’ ya no suene tan fresca al lado de la de ‘I Like It’ cuando ya han pasado varios años desde que la segunda lo petara en todo el mundo. Sin embargo, las cualidades de Christina elevan la canción por encima de cualquier posible copia.

El potencial pop de ‘Pa Mis Muchachas’ está bien plasmado en una letra simple y efectiva que rima «tengo» con «mantengo» y luego «mantengo» con «vengo», todo esto en el primer verso, pero no vamos a ser nosotros quienes echemos pestes de una rima fácil en una página de música pop. Las de ‘Pa Mis Muchachas’ son ideales para lo que la canción ofrece, que es un momento escapista y memorable, aunque es cierto que la letra parece un poco escrita con el libro de texto de español en mano.

Pero la canción contiene dos momentos incontestables: por un lado, el estribillo «esa guaracha pa mis muchachas» no puede contener más felicidad «dentro de una botella» y, por el otro, el puente de ‘Pa Mis Muchachas’ es uno de los mejores del año. Cuando Christina canta que «cuando estoy llorando, mezclo mis lágrimas, tequila y limón y me levanto» y la canción rompe y se «levanta» hacia la euforia colectiva, dando paso a los espectaculares «adlibs» vocales de Aguilera, da ganas de que ‘Pa Mis Muchachas’ sea número 1 en 40 países, no solo en su página de Spotify.