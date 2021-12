Jazmine Sullivan ha hecho el mejor disco de 2021, según Pitchfork

Pitchfork publica su lista con los mejores discos del año, también con sorpresa, como la ha habido en canciones con la coronación de Caroline Polachek. Los álbumes mejor valorados de 2021 para el site fueron los de Floating Points y Pharoah Sanders y The Weather Station, ambos con un 9 sobre 10, pero finalmente el disco del año ha sido el irregular ‘Heaux Tales’ de Jazmine Sullivan.

En el top 10 aparecen discos de Tyler the Creator, Low y Playboi Carti, mientras en el top 50 ha habido espacio para algunos álbumes que no fueron “best new music”. Entre ellos NO están Lana del Rey, ni Halsey, pero sí Adele con ’30’, que nunca había aparecido entre los mejores discos del año para Pitchfork, Little Simz -que recibió un 7,7- y Olivia Rodrigo, que casi se cuela en el top 20 pese a que solo recibió un 7 sobre 10 en su momento.

Tras esto y el top 1 de 2021 para ‘SOUR’ en Billboard y Rolling Stone, parece que definitivamente se avecina una gran noche para Olivia en la ceremonia de los Grammy. Os dejamos con el top 10 del año para Pitchfork. Top 50, en su web.

1.-Jazmine Sullivan / Heaux Tales

2.-L’Rain / Fatigue

3.-Tyler the Creator / Call Me If You Get Lost

4.-Floating Points, Pharoah Sanders / Promises

5.-Low / HEY WHAT

6.-Turnstile / Glow On

7.-The Weather Station / Ignorance

8.-Mdou Moctar / Afrique Victime

9.-Playboi Carti / Whole Lotta Red

10.-Dry Cleaning / New Long Leg



