Caroline Polachek hace la mejor canción de 2021, según Pitchfork

Pitchfork ha dado una gran sorpresa a Caroline Polachek, ex cantante de los venerables Chairlift y autora del notable ‘Pang’, al seleccionar su tema ‘Bunny Is a Rider’ como Mejor Canción de 2021 en su tradicional top 100 anual. El tema no había sido seleccionado como “best new track” ni tampoco había sido reseñado en su sección “singles”. Tan sólo se habían publicado sendas escuetas noticias sobre su lanzamiento y la edición de su videoclip. El tema fue “canción del día” en JENESAISPOP el día de su salida, el pasado 15 de julio, y los lectores de Stereogum sí lo defendieron como uno de los temas del verano.

Muy cerca de ser la canción del año quedan Cassandra Jenkins y Low, mientras Lana del Rey llega al número 5 con la excelente ‘White Dress’. En cuanto a las concesiones al pop habituales en Pitchfork, Olivia Rodrigo llega al número 10, pero no con ‘drivers license’ sino con ‘deja vu’.

También salen bien parados Big Thief, SZA, Tinashe, Azealia Banks, Jessie Ware, Doja Cat, Burial, Kacey Musgraves, Magdalena Bay, Justin Bieber con ‘Peaches’, Charli XCX y The War on Drugs.

De Adele la elección es ‘To Be Loved’, que fue “best new track” pese a no ser uno de los singles principales de ’30’, mientras Billie Eilish y Lil Nas X quedan esta vez relegados a posiciones modestas. Doja Cat aparece dos veces, pero igualmente en posiciones bajas: en el 94 con ‘Get Into It (Yuh)’ y en el 35 con ‘Kiss Me More’. Simbólico parece el puesto 100 conseguido por Halsey con ‘I am not a woman, I’m a god’.

Como es habitual, los artistas británicos son relegados y ni Chvrches ni Wolf Alice aparecen en la tabla, como tampoco Dave, aunque sí Little Simz. En verdad, toda relación con el Mercury Prize parece pura coincidencia: ni Arlo Parks, ni Celeste, ni Laura Mvula, ni Sault, ni Floating Points con Pharoah Sanders están en el top 100, aunque a estos últimos se les espera en «Discos».

Entre los artistas latinos que han llegado al top 100, Bizarrap con L-Gante, y la artista basada en Berlín de origen peruano Sofia Kourtesis con ‘La Perla’, uno de los grandes descubrimientos que ofrecerá esta lista.

1.-Caroline Polachek / Bunny Is a Rider

2.-Cassandra Jenkins / Hard Drive

3.-Low / Days Like These

4.-Jazmine Sullivan / Pick Up Your Feelings

5.-Lana del Rey / White Dress

6.-Tyler the Creator / Lumberjack

7.-Mitski / Working for the Knife

8.-Snail Mail / Valentine

9.-Arooj Aftab / Mohabbat

10.-Olivia Rodrigo / deja vu