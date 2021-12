NME incluye a Lorde, Clairo, Chvrches, Haysley… en sus listas del año

El final de 2021 se acerca y poco a poco los medios van revelando sus listas de mejores discos y canciones del año. Hoy NME ha desvelado los 50 elegidos en estos rankings según la revista británica.

El mejor disco del 2021 para NME ha sido ‘Seventeen Going Under’ del inglés Sam Fender del que no hemos oído hablar mucho por España. A él le siguen Little Simz con ‘Sometimes I Might Be Introvert’, a quien definen como “una narración épica de un talento imparable”. En tercer lugar se encuentra Wolf Alice con su ‘Blue Weekend’. A continuación aparece Self Esteem con ‘Prioritise Pleasure’, que consiguió una puntuación notable en nuestra web. El top 5 lo cierra ‘Call Me If You Get Lost’ de Tyler, the Creator, del que destacan “la actuación más impresionante de su carrera”.

- Publicidad -

NME no se ha querido olvidar de Hasley y ha incluido ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’ en la octava posición. Olivia Rodrigo aparece con ‘SOUR’ en la décima, Clairo con ‘Sling’ en el puesto 14, seguida por Billie Eilish y su ‘Happier Than Ever’. Sólo un poco más abajo aparecen Lana del Rey en el lugar 17 con ‘Blue Banisters’ y Lorde en el 19 y su ‘Solar Power’. Otro de los grandes álbumes del año ha sido ‘MONTERO’ de Lil Nas X que consigue el puesto 20 en la lista.

En cuanto a las mejores canciones, Olivia Rodrigo se lleva el número 1 con ‘good 4 u’, seguida de ‘I Do This All The Time’ de Self Esteem, ‘Chaise Longue’ de Wet Leg, ‘Seventeen Going Under’ de Sam Fender, ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ de Lil Nas X, ‘Solar Power’ de Lorde, la colaboración de Robert Smith con Chvrches ‘How Not To Drown’, ‘Happier Than Ever’ de Billie Eilish, ‘Introvert’ de Little Simz y finalmente ‘Butter’ de los coreanos BTS.

- Publicidad -

Doja Cat, que aparece última posición en los mejores álbumes, logra un puesto 16 en las mejores canciones. Clairo consigue con ‘Amoeba’ la posición 21 y Adele se queda con la posición 26 con ‘Easy On Me’. Måneskin aparece en el puesto 37 con su hit ‘I Wanna Be Your Slave’, seguidos de ‘Mirror’ de Sigrid.