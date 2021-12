(Re)descubriendo a los Beatles gracias al documental ‘Get Back’

Los miembros de JENESAISPOP hablan de su relación con los Beatles tras el documental ‘Get Back’, y repasan toda su discografía de estudio. Sebas y Ana «Patata» recuerdan cuando los descubrieron de pequeños o adolescentes, y Claudio revela cómo se ha hecho fan gracias a Peter Jackson. Raúl Guillén, Jaime Cristóbal y Mireia Pería revelan sus discos favoritos del grupo, que son, respectivamente «Sgt Peppers», ‘White Album’ y ‘A Hard Day’s Night’. Nuestros «Discos de la Semana» han sido ‘Let it Be‘ y ‘Abbey Road‘.



