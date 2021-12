‘Lo que no me das’ es la victoria triunfal de el momento incómodo

el momento incómodo es una de las artistas que te hemos presentado últimamente en las playlists ‘Sesión de control‘ y ‘Flores en el estiércol‘. El proyecto de Malena Fernández es uno de los confirmados en el cartel de RELEVO, nuevo festival que reunirá a 20 artistas emergentes en 5 salas de Madrid a lo largo de un único día, este sábado 18 de diciembre, y del que JENESAISPOP es medio colaborador. Hoy se anuncian sus horarios.

La artista empezó su andadura en la industria de la música como componente de dos bandas pertenecientes al underground madrileño, Paracusia y después Blue Boredom. En el momento incómodo se acompaña de Rodrigo Aldudo al bajo, Carlos Navarro a las baquetas y Cristina Díaz a la guitarra. El nombre el momento incómodo se debe, explica Fernández, a que ella considera una persona socialmente «torpe» pero que es capaz de hallar humor en esa misma torpeza.

La música de el momento incómodo es posible ubicarla en la de una nueva generación que está recuperando los sonidos guitarreros y confesionales de los 90, representada por artistas como beadaboobee, Nilüfer Yanya, Snail Mail o Soccer Mommy. No en vano, Fernández cita entre sus mayores influencias a Alanis Morissette, pero también a Belinda o Juanes o a «artistas que le prestan mucha atención a las melodías, como Lianne La Havas, Mitski o Rex Orange County».

Composiciones eléctricas como ‘Mejor ahora’ o la atmosférica ‘Fuiste porque estabas tú’ justifican el interés por el momento incómodo, y ‘Lo que no me das’ es su canción más escuchada hasta la fecha porque encapsula todas sus virtudes en un temazo guitarrero de casi cuatro minutos. Un tema dinámico, lleno de momentos de tensión y relajación, de guitarrazos explosivos que van y vienen y forman un huracán emocional que refleja la historia que nos cuenta la letra. Es nuestra «Canción del Día» hoy.

En ‘Lo que no me das’, la artista plantea un escenario de auténtica desolación ante una relación tóxica marcada por el paternalismo («no todo va a ser como tú creías, vas a tener que cambiar algún día»), el gas-lighting («me dirás que lo he entendido mal») o por actitudes pasivo-agresivas («sueltas bombas que no explotan y aún así me siento rota»), pero sale heroica del hoyo cuando declara que «no sabes de lo que soy capaz». La canción consigue sonar igual de triunfal.