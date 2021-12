Elton John sigue su momento dulce sumando otro número 1

La gira de despedida de Elton John fue interrumpida por la covid-19, pero el cantante tiene algo mejor: el reconocimiento del público que le está realzando como uno de los artistas más populares de todos los tiempos. A sus 74 años es el 11º artista más escuchado de Spotify, donde compite con artistas de pop y reggaetoneros. Hasta 56 millones de oyentes mensuales tiene entre los «greatest hits» revitalizados por el éxito de su biopic, el pelotazo de ‘Cold Heart’ junto a Dua Lipa y el villancico ‘Step Into Christmas’.

Su último tanto es ‘Merry Christmas’. Mucho nos reíamos de su villancico con Ed Sheeran tipo “TEO conoce la Navidad”, pero ellos han reído los últimos y el tema es el nuevo número 1 en las listas británicas. Han vendido 77.000 unidades en 7 días de este tema benéfico, desplazando a ‘Easy on Me’ de Adele al top 2 después de 7 semanas de reinado.

- Publicidad -

Para Elton John es el 9º número 1 de su carrera y para Ed Sheeran es el 12º, de manera que ambos suben un peldaño en el listado de los artistas con más números 1 en el Reino Unido, que queda como sigue:

Elvis Presley 21

The Beatles 17

Westlife, Cliff Richard 14

Madonna 13

Ed Sheeran, Take That 12

Calvin Harris, Eminem 10

ABBA, Rihanna, Spice Girls, Elton John 9

Oasis, The Rolling Stones 8



- Publicidad -