Elton John y Ed Sheeran desean unas ‘Merry Christmas’ a todos en su nuevo villancico

Elton John y Ed Sheeran han estrenado una nueva canción para añadir a las listas de temas navideños y es ‘Merry Christmas’. Sí, así tal cual, un título muy «original» que marca el inicio de estas fiestas.

En el vídeo de la canción, ambientado completamente en esta época tan especial, un divertido Ed Sheeran nos invita a colarnos en su celebración de Nochebuena. Hace referencia a este año tan duro que llevamos “I know there’s been pain this year, but it’s time to let it go” pero también anima a celebrar estas navidades y a amar “We’ve both known love, but this love we got is the bеst of all”.

Elton John desea “feliz Navidad a todo el mundo” mientras toca el piano y comparte un paseo en trineo con Ed para acabar rodeados de amigos cantando y celebrando estas fiestas a lo grande.

‘Merry Christmas’, cuya portada parece la de ‘TEO conoce la Navidad’, es un tema alegre y hogareño que invita a reencontrase con la familia, amigos y a contagiarse del espíritu navideño. Aunque aún es pronto para saber si será trascendental para las próximas Navidades, es sin duda una buena colaboración.

A través de sus redes sociales, el autor de ‘Bad Habits’ ha señalado que las ganancias de este periodo navideño irán destinadas a su fundación ‘Ed Sheeran Suffolk Music Foundation’, que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes menores de 18 años que viven en Suffolk (Reino Unido), con pequeñas subvenciones para ayudar a estudiar o tocar música, y también a ‘Elton John AIDS Foundation’, que lucha contra el sida.