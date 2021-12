Sorpasso: ‘METALLICA’ ya es el mayor hit de Yung Beef

Yung Beef es un artista prolífico. A finales de 2020 lanzó dos álbumes relacionados entre ellos, ‘Sonrisas‘ y ‘Lágrimas‘, y esta primavera ha editado la segunda parte de un proyecto llamado ‘El Plugg’ cuya primera entrega veía la luz en 2018.

‘El Plugg 2’ se cerraba con una composición llamada ‘METALLICA’ que contaba con su propio videoclip oficial. El rapero ha apostado por ella desde el principio pese a relegarla a la última pista de su álbum de 24 ídem y el público ha respondido con entusiasmo: ‘METALLICA’ ya es el mayor hit de Yung Beef por encima de ‘Ready Pa Morir’. Ambas canciones superan holgadamente los 15 millones de streamings pero ‘METALLICA’ acaba de rebasar los del que hasta ahora era el tema más escuchado del artista granadino, todo un clásico del trap español.

El éxito de ‘METALLICA’ puede deberse a la curiosidad que ha despertado su título, el cual no tiene nada que ver con la letra de la canción, pues los autores de ‘Nothing Else Matters’ no aparecen en ella ni mencionados ni sampleados. A quien sí samplea el productor Steve Lacy en la base de ‘METALLICA’ es a la banda de rock alternativo británica de los 90 bôa. En concreto hace uso de su hit de 1998 ‘Duvet‘, que probablemente te sonará si eres fan de la animación japonesa pues sonaba en la secuencia de apertura del anime vanguardista ‘Serial Experiments Lain‘ estrenado ese mismo año.

«Es una pena, parecías un hombre honesto, y comprendes todos los miedos» es una melodía que cuantiosos seguidores del anime que se han criado en internet llevan en el corazón y Yung Beef la incorpora dentro de una producción de trap zarrapastrosa en la que el trapero suelta sus habituales recados a sus enemigos, menciona varias veces la palabra «puta» y defiende la «lealtad» ante todo. La letra es una mina de frases misóginas tipo «tengo a tu puta en el Hotspot / la comparto como el WiFi» pero algunas tienen gracia, como esa que rima «me quiero mori’, tengo un flow de eutanasia» con «si me roba’ y te pillo te hago una desgracia» y después con «tú ere’ un chiste pero no te veo la gracia».



