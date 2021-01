Yung Beef / Lágrimas

La otra cara de la estupenda ‘Sonrisas’ sorprende por varias cosas. Una de ellas es lo que trae tras su título: si pensábamos que ‘Sonrisas’ iba a ser mucho más positiva, y ‘Lágrimas’ su reverso tenebroso, estábamos equivocados. Hay sonrisas y lágrimas en las dos, y, de hecho, a nivel de producción puede que ‘Sonrisas’ sea la que tiene un punto más oscuro. Otra de las sorpresas es la primera pista de esta mixtape: ‘Si mañana me muero‘, la que muchos llaman ya “el ‘Safaera’ de Yung Beef”.

Afortunada o no la comparación, si es cierto que supone una proeza por sus siete minutos y por la capacidad de reunir en un mismo tema ¡y a ritmo de mambo! a cinco de las mayores promesas de la música chilena, junto al infalible Khaled. En cuanto comienza el “mi vida es oscura / los días son grises” empieza a quedar claro que Yung Beef ha conseguido uno de sus mejores estribillos, pero es que las estrofas no tienen desperdicio tampoco. Sus invitados mezclan honestidad y chulería mientras repasan su camino hasta llegar donde están ahora: Chill-E (“díganle a mi mamá / que todo lo hice pa darle calma / que me disculpe por andar con arma”), Harry Nach (“en mi vida puede que muchas cosas falten / pero a mamita le tengo pa que le sobre”), Julianno Sosa (“si mañana me muero / fue en la lucha”), Khaled (“yo empecé a cantar porque me animó el Seco / si no todavía estaría con el queso”), Drago200 (“yo no cambié, se murió el de ante / Héctor Lavoe me nombró cantante”) y Uzi Gaang (“que su vida era un juego y aun así no era felí”), y sin olvidar por supuesto las estrofas del propio Fernando (“tú me dijiste ‘te quiero’ / y yo también te lo dije / esa carita no se finge”).

Pero a este plantel de talentos hay que añadir el de Pipo Beatz, encargado de la producción de este tema y del resto del álbum, y colaborador habitual de Yung Beef. Beatz comentaba en una entrevista para Atrapadxs que El Seco le pidió un mambo “metiendo a todos los duros”, lo cual le pareció imposible al principio… hasta que, buscando algo que rompiese la monotonía de la mixtape, le dio por hacer ese mambo, que fascinó tanto a Fernando como al resto de participantes del tema. El caso es que ‘Si mañana me muero’ está teniendo un resultado parecido al que tuvo ‘Me perdí en Madrid’ o -indirectamente- ‘Ready pa morir’: capta a un público que no suele estar muy interesado en sus temas. Pero eso puede suponer en cierto modo un peligro, sobre todo con solo seis temas más: que la canción eclipse al resto, o que ese “público nuevo” que vino atraído por ella no encuentre nada interesante en esta mixtape. Y sí que lo hay.

Desde la actualización de ‘No quisiste’, uno de los mejores cortes de ‘Perreo de la muerte’ allá por 2015, al combo con Poison Kid y Harry Nach en el tremendamente eficaz reggaeton de ‘A poca luz’ (“yo soy feíto baby, tú eres estética / mi leche es tu make-up” es un momento estelar, aunque no supera al “diamantes mojaos como el Guadalquivir / tu chocho está apretao como el Albayzín” de ‘No quisiste 2020’), pasando por la sugerente ‘Different Gyal’, la colaboración con Safa Diallo, ‘Lágrimas’ vuelve a contener grandes canciones. Otro buen ejemplo es ‘Acéptalo’, que aúna el cuidado en la producción y una historia tan clásica como infalible (“baby acéptalo / te gustan los malos / que esta vida es sencilla / y a ti te encanta lo complicado”).

En definitiva, confirmamos que esta doble mixtape es otra gran idea de Yung Beef, confirmamos también su ritmo (tras escribir la reseña de ‘Sonrisas’ y antes de terminar la de ‘Lágrimas’ ya había aparecido otra mixtape, la colaborativa ‘Drugrats’) y confirmamos algo que dice Fernando en ‘Jw Anderson’ y que perfectamente podría decirles a muchos que siguen mirando con condescendencia o incluso desprecio su música: “tú crees que yo soy ignorante / pero yo te voy a culturizar”.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Si mañana me muero’, ‘Acéptalo’, ‘A poca luz’

Te gustará si te gusta: Kelman Duran, Bea Pelea, Pablo Chill-E, La Zowi, Soto Asa

Escúchalo: en Youtube.