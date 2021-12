Premio Ruido ha revelado los 15 discos nominados de su próxima edición, que se celebrará a principios del año que viene y en la que se seleccionará el Mejor Álbum Nacional del año a la manera de los Mercury Prize británicos. La segunda fase de votación comienza hoy martes 14 de diciembre hasta el próximo jueves 30 de diciembre, cuando se cerrará a las 23:59 horas.

Entre los trabajos nominados encontramos el que ha sido el claro éxito comercial del año en el ámbito de la música nacional, ‘El Madrileño‘ de C. Tangana, que además ha recibido el aplauso de medios anglosajones como Rolling Stone o NPR. Este último medio ha incluido asimismo ‘Embruxo‘ de Baiuca, otro de los nominados a Premio Ruido, en su lista de mejores discos latinos del año.

El que ha sido a todas luces uno de álbumes más importantes del año por su significado social, ‘PUTA‘ de Zahara, se encuentra también entre los nominados, así como el éxito de crítica y de ventas ‘CLAMOR‘ de Maria Arnal i Marcel Bagès o los recientes lanzamientos de Vetusta Morla con ‘Cable a tierra‘, Alizzz con ‘Tiene que haber algo más‘ y Rufus T. Firefly con ‘El largo mañana‘.

A colación de este último, hay que decir que la lista de nominados de Premio Ruido está dominada por el rock en sus diversos estilos y sabores. Aspiran al premio también ‘Hilo negro‘ de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, ‘KOKOSHCA’ de Kokoshca, ‘MKMK‘ de Maika Makovski, ‘The River and the Stone‘ de Morgan y ‘Sur en el Valle’ de Quique González. Completan la lista de 15 nominados tres de los álbumes nacionales que han recuperado el folclore, estos son, ‘Hambre‘ de Kiko Veneno, ‘Aurora y Enrique‘ de Soleá Morente y ‘La contraçeña‘ de Califato ¾.

De la lista de 15 nominados saldrá un ganador que sumará a ‘oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ‘ de Triángulo de Amor Bizarro (2020), ‘Derby Motoreta’s Burrito Kachimba‘ (2019), ‘El mal querer‘ y ‘Los Ángeles‘ de Rosalía (2018 y 2017), ‘Salve discordia‘ de Triángulo de Amor Bizarro y ‘Voces del extremo‘ de Niño de Elche.