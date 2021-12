Muere Leonard Hubbard, bajista de The Roots a los 62 años

Leonard Hubbard, miembro fundador y bajista de The Roots, ha fallecido a los 62 años. En 2007 Hubbard fue diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que va alterando la sangre y ese mismo año ofreció el último concierto con la banda.

Su esposa, que ha confirmado su fallecimiento, trasladó a Hubbard al hospital la noche del miércoles debido a un empeoramiento del artista aunque no se pudo quedar con él debido a las restricciones COVID.

Desde el perfil de Instagram de The Roots, lamentan profundamente su pérdida «Decimos adiós a nuestro hermano Leonard Nelson Hubbard desde lo más profundo de nuestro corazón. Esperamos que tu transición traiga paz a tu familia, tus amigos, tus fans y todos aquellos que te querían». Este ha sido un duro golpe para el grupo de hip – hop, que el verano pasado despedía a su miembro fundador Malik B.

The Roots publicaron su primer disco autoeditado ‘Organix’ en 1993. Dos años después lanzaron ‘Do You Want More?!!!??!’ considerado ya como un clásico del hip – hop y que incluye temas como “Essaywhuman”, “Silent Treatment,” o “Lazy Afternoon”. Junto al álbum ‘Things Fall Apart’ alcanzaron el éxito a gran escala.

Actualmente son conocidos por ser la banda de directo de The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon, donde suelen hacer versiones muy particulares junto a algunos artistas invitados.