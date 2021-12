Charli XCX tras la cancelación de su actuación en Saturday Night Live: “Estoy devastada”

Esta noche estaba prevista la visita de Charlie XCX al programa Saturday Night Live y tan sólo unas horas antes de su aparición, la cantante anunció que su presentación no iba a poder realizarse debido al “equipo reducido” del show, siguiendo con las restricciones para frenar la nueva ola de contagios por coronavirus.

En un comunicado en Twitter explicó lo siguiente: “Debido al equipo reducido en la grabación de SNL, esta noche mi actuación no podrá seguir adelante. Estoy devastada y con el corazón roto. Esta vez no pudo ser ¡pero volveré! Ahora mismo estoy sana pero muy triste. Caroline, Christine y yo y todo nuestro equipo hemos trabajado muy duro toda la semana con SNL para traer la actuación musical más impresionante. Por favor, cuidaros y vacunaros si no lo habéis hecho”.

Más tarde, para evitar cualquier confusión, aclaró que ella no decidió cancelar la actuación “Nos informaron sobre las 3:00 pm que el show no podía realizarse por la seguridad de todos y no había nada que pudiésemos hacer”.

Por su parte, Saturday Night Live explica en Twitter: “Debido al reciente aumento de la variante Ómicron y por precaución, no habrá audiencia en directo para la grabación de esta noche y el programa tendrá un elenco y equipo reducidos. El show sigue todas las pautas de seguridad del gobierno, además de un riguroso protocolo de tests”. En el comunicado no figura si algún miembro del elenco o del equipo ha dado positivo en coronavirus.

Todo esto se produce cuando los casos de COVID aumentan en Nueva York, lugar donde se graba SNL. Este estado registró sus cifras más altas de contagios en un solo día el pasado 17 de diciembre con más de 21.000 positivos, algo que no se veía desde los primeros días de la pandemia.

Charli XCXX, Caroline Polachek y Christine And The Queens iban a cantar su single ‘New Shapes‘, incluido en el último álbum de Charli ‘CRASH’, nombre de su gira mundial que pasará por España los días 7 y 9 de junio de 2022 en Madrid y en el Primavera Sound de Barcelona, respectivamente.

Due to the recent spike in the Omicron variant and out of an abundance of caution, there will be no live audience for tonight’s taping of “Saturday Night Live” and the show will have limited cast and crew.

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) December 18, 2021