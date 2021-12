Camilo y Ana Mena, únicas entradas en la lista de singles española

Bizarrap continúa en el número 1 de la lista de singles española con su single con Morad, al que le siguen ‘Tacones rojos’ de Sebastián Yatra y un ‘Mon Amour (Remix)’ de Zzoilo y Aitana que se resiste a morir más de cinco meses después de su estreno.

La lista registra apenas un par de entradas. Por un lado, Ana Mena coloca ‘Música ligera’ en el 81. Es su versión de ‘Musica leggerissima’ de Colapesce y Dimartino que la cantante malagueña estrenaba de cara a su confirmación en el festival de San Remo, desde el cual participará en la carrera hacia Eurovisión, que este año se celebra precisamente en Italia.

Por otro lado, Camilo entra en el 91 con su single ‘Pesadilla‘, una canción extraña que devanea entre el folk, la ranchera y la canción infantil o algo parecido que no parece haber convencido a sus seguidores tanto como la reciente ‘Índigo‘.

Dada la época navideña, finalmente unos cuantos villancicos vuelven a la lista de single española: estos son ‘Jingle Bell Rock’ de Bobby Helms (67), ‘Santa Tell Me’ de Ariana Grande (71), ‘Snowman’ de Sia (78) y ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee (94).





