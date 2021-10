Camilo, Adele, Bad Gyal, Glass Animals… en la lista española de singles

‘Ateo’ de C. Tangana y Nathy Peluso continúa siendo el número 1 oficial del país por segunda semana consecutiva, certificada como disco de oro. La entrada más fuerte en España no la produce Adele, que ha sido número 1 en Reino Unido, Estados Unidos y multitud de territorios con ‘Easy On Me’, sino su compañero de sello Camilo junto a su pareja Evaluna Montaner. ‘Índigo’ es número 7 en España y ha arrasado especialmente Youtube, donde lleva 50 millones de reproducciones en todo el mundo.

El tema de Adele queda en el puesto 12 en nuestro país, es decir fuera del top 10 a diferencia de ‘Hello’, que sí fue número 1 en España. El tema se ha mantenido en el top 25 de Spotify España desde su salida, por lo que un buen resultado está asegurado en cualquier caso para el álbum.



‘Unfollow’ de Duki, Justin Quiles y Bizarrap llega al número 17, y algo más abajo encontramos el remix de ‘Cold Heart’ de Elton John con Dua Lipa. En España llegamos tarde a él por supuesto, pero el tema aparece al menos en el número 28, subiendo desde el puesto 36 en su 6ª semana, logrando un nuevo máximo. También es top 40 ‘Flow 2000’, lo nuevo de Bad Gyal, que alcanza el número 38 exactamente.

La lista de novedades se completa con Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna, que llegan al número 42 con ‘Llueve sobre mojado’; ‘Heat Waves’ de Glass Animals, que al fin triunfa en nuestro país siendo puesto 97; y ‘Dos días al mes’ de Hens & Delgao, que queda en el puesto 100.

Mención especial para Coldplay, que además de subir al puesto 69 con BTS y ‘My Universe’ (llegaron a ser top 63 por aquí hace unas semanas), sitúan su colaboración con Selena Gomez en el número 98. Su álbum ‘Music of the Spheres‘ es número 1 en España.