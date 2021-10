Bad Gyal entrega otro reggaetón facilón pero efectivo en ‘Flow 2000’

Bad Gyal ha vuelto este viernes con un nuevo single que has podido escuchar en la playlist de novedades actualizada. El título de ‘Flow 2000’ tira otro anzuelo nostálgico a las playlists de moda y el sonido del tema apunta al del reggaetón de la época, ese que con más o menos atino también ha reivindicado Rosalía en ‘Con altura’.

Sin artistas invitados acreditados esta vez, ‘Flow 2000’ es otra producción de El Guincho, mano derecha de Bad Gyal, quien vuelve a apostar por un sonido cercano al del reggaetón primigenio, el de las primeras «mixtapes» que circulaban por Panamá y Puerto Rico, más que por la sofisticación de un J Balvin. El canario firma la producción junto con Alecto y rawsanches.

‘Flow 2000’ pone todo el énfasis en el carisma de Bad Gyal y puede ser una de sus canciones melódicamente más dinámicas. Desde que empieza con el primer estribillo («me dice que me veo cara») se nota que no es la típica melodía de Bad Gyal pero, a la vez, que está hecha para que clavarse en el cerebro. Lo consigue, por ejemplo, cuando Alba se proclama la mejor «en el género urbano» para sentenciar en la frase siguiente: «una verdad como un piano».

Aunque Bad Gyal se cubre de joyas en ‘Flow 2000’ y también en su videoclip, dirigido por ella misma, la producción no suena especialmente lujosa, más bien busca sonar tan universal como un hit de Daddy Yankee. No resulta igual de histórica que ‘Gasolina’ pero la letra, entre frases que riman «Emilio Pucci» con «pussy exclusive» o aluden a la «Britney en los tiempos de antes», desde luego tiene gracia. No es ‘44‘ pero funciona.



