Ezra Koenig habla sobre el nuevo álbum de Vampire Weekend

Ezra Koenig de Vampire Weekend ha hablado en una entrevista para el programa After School Radio de Apple Music sobre su próximo álbum, que será el quinto de la banda.

Durante la entrevista con Mark Hoppus de Blink – 182, el vocalista de Vampire Weekend habló sobre estos últimos años marcados por la pandemia “Es una locura que hayan pasado tres años (desde ‘Father of the Bride’), es decir, un año y medio no cuenta por el COVID”.

En cuanto a su próximo trabajo explica que han estado grabando los nuevos temas entre Inglaterra y Los Ángeles y confiesa “Siempre estoy dudando… A veces exagero lo cerca que estamos de del disco porque ¿quién sabe? Pero tenemos casi todas las canciones del álbum. Como bien sabes, puedes jugar con una canción para siempre, puedes cambiar los arreglos, la letra o lo que sea. Pero estamos cerca. No tengo idea de cuándo tardará en terminarse pero nos sentimos muy bien con el nuevo material”.

También charlaron sobre la canción de Koenig incluida en la segunda temporada de la serie ‘I Think You Should Leave’, la nominada a los Globos de Oro ‘Licorice Pizza’, Blink – 182… entre otros temas. Puedes escuchar la entrevista completa aquí.