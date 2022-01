Muere Calvin Simon de Parliament–Funkadelic a los 79 años

Calvin Simon, miembro fundador de Parliament–Funkadelic, ha muerto a los 79 años de edad. Así lo ha confirmado el bajista de la banda Boosty Collins en sus redes sociales. La causa del fallecimiento no ha sido revelada.

“Hemos perdido a otro miembro original de Parliament/Funkadelic. Un amigo, compañero de banda y un tipo clásico, Mr. Calvin Simon fue miembro fundador de Parliament/Funkadelic. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1997 con 15 miembros de P-Funk! D.E.P”, compartía Boosty Collins.

“Descansa en paz mi hermano de P-Funk, Mr. Calvin Simon. Larga vida al vocalista de Parliament-Funkadelic. Vuela Calvin!”, posteó su otro compañero George Clinton en su perfil de Facebook.

Calvin Simon nació en Virginia del Este, donde cantó en el coro de su iglesia. Cuando fue adolescente se trasladó a Nueva Jersey con su familia. Trabajó como barbero y finales de los 50s, Simon se unió al grupo conocido originalmente como Parliaments, formado por sus compañeros de profesión George Clinton, Grady Thomas y clientes Ray Davis y Fuzzy Haskins.

En 1977 dejó el grupo tras disputas sobre cuestiones económicas y el número de miembros que se unían a la banda. Durante su tiempo en Parliament-Funkadelic, contribuyó en canciones como ‘Give Up the Funk’, ‘Flash Light’ y ‘Maggot Brain’. Simon fue incluido por Prince en el Salón de la Fama del Rock & Roll junto con muchos otros miembros del Parliament-Funkadelic en 1997.

En 2004, año en el que lanzó su álbum gospel ‘Share The News’, tuvo problemas al cantar y fue diagnosticado y tratado por cáncer de tiroides. Se sometió a una cirugía de garganta y más tarde lanzó ‘It’s Not Too Late’ en 2016 y ‘I Believe’ en 2018.

We lost another Original member of Parliament/Funkadelic. A friend, bandmate & a cool classic guy, Mr. Calvin Simon was a former member of Parliament/Funkadelic. He's in the Rock and Roll Hall of Fame, inducted in 1997 with fifteen members of P-Funk!

R.I.P…🙏🤗 Bootsy baby!!!😢 pic.twitter.com/EulO2Esx7l

— Bootsy Collins (@Bootsy_Collins) January 7, 2022