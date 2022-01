‘Drage Race España‘ fue uno de los shows televisivos más divertidos del año pasado en una adaptación que no decepcionó a nadie. La confirmación de que habrá una segunda temporada era una de las mejores noticias que podíamos recibir. La encantadora Killer Queen y la más pérfida Pupi Poisson estuvieron entre los grandes motivos, pero nuestra favorita desde el principio fue Carmen Farala, un dechado de elegancia y grandes ideas en cuanto vestuario y performance que brilló especialmente durante el lipsync de Rocío Durcal.

El mes pasado, cuando los clubs en Barcelona podían abrir (esperemos que vuelvan este día 21 de enero), Carmen Farala estuvo entre los invitados más esperados de Razzmatazz. Gracias a la colaboración de la sala y a la espera de que puedan volver a abrir cuando las autoridades sanitarias así lo estimen, Carmen Farala es la flamante invitada de nuestro «Tipo Test», en el que habla de su música favorita.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?

Hay muchas canciones que sigo escuchando y jamás me canso de ellas, pero si hay una canción que me sé que jamas me cansaré de oír es ‘A puro dolor’ en cualquiera de sus versiones. Mi versión favorita es la del grupo Angelitos Negros. Es una canción que me lleva a mi adolescencia y me recuerda a la primera vez que me enamoré.

¿Y disco?

En cuanto a disco, creo que entre mis favoritos de mi vida está ‘Azul’ de Cristian Castro. Soy muy romántica a la hora de escuchar música en casa mientras coso o hago cosas y ese disco para mí tiene de las canciones más hermosas de amor que he escuchado nunca. Todo el disco es fabuloso. Y no quiero dejar de mencionar el discazo de Natalia ‘No soy un Ángel’. Para mí el mejor disco de un concursante de OT ever.







¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

Yo creo que como a media España, ‘Ateo’ de C Tangana y Nathy Peluso me ha tenido meses obsesionada. Soy muy de ritmos latinos y esta bachata sigue dando vueltas en mi cabeza aún.

¿Cuál es la que más te recuerda a tu paso por Drag Race?

Creo que es evidente, ¿no? (risas) ‘La gata bajo la lluvia’. Es oír los primeros acordes y viajar a ese momento. Es una canción que sé que me acompañará el resto de mi vida porque ella ha sido la banda sonora del cambio más importante de vida.

¿Cuántas veces has podido escucharla en el último año?

No tengo respuesta a esta pregunta… Sería incapaz de dar ni siquiera una cifra aproximada. Te diría que en un solo año puede ser la canción más escuchada de toda mi vida… y lo que me queda (risas).





Sobre tu paso por Razzmatazz, ¿cuál es la canción que más ilusión te hacía que sonara?

‘Don’t Go Yet’ de Camila Cabello está en mi lista de imprescindibles en la fiesta en estos momentos. Es un temazo que hace bailar a los muertos.

¿Qué canción odias con toda tu alma?

La canción de ‘Linda’ de Rosalia y Tokischa… la ODIIIIOOOOO. No me preguntes por qué, pero la odio. Solo la he escuchado entera una vez cuando salió y no más, luego le he cogido manía de escucharla en Stories de instagram…

Alguna actuación vocal que adores.

Buuuuua… La actuación de Jessie J con el tema ‘My Heart Will Go On’ en un programa musical de celebrities coreano donde participó. Una actuación vocal sublime superando en mi opinión la versión original de la mismísima Céline Dion. Esta actuación sin duda estará en mi repertorio de lipsync.

Momento musical exacto de una canción que te dé la vida (o te dé mucha pena)

Te diría que la única actuación musical que me ha hecho llorar como un niño pequeño es la actuación memorable de David Bisbal y Chenoa en el concierto reencuentro de OT… esa actuación de ‘Escondidos’ quince años después, con todo el peso emocional que tenía detrás, la historia, el morbo de la situación… Todo. Para mí es uno de los momentos musicales que sin duda me han dado la vida y me la han quitado al mismo tiempo.









¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el «guilty-pleasure”?

No, nunca me he avergonzado de que me guste una canción, hay canciones muy, muy petardas que de lo malas que son, son buenísimas, y eso no es motivo de vergüenza (risas).

Un remix que te haya vuelto loca

Sin duda mi remix favorito de la historia es el de ‘It’s Not Right but it’s Okay’ de Whitney Houston… ¿Hay algún remix más jodidamente maravilloso y marica?… Creo que NO (risas) lo amo.

¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál es tu formato favorito?

No, hace años que no compro música en formato físico, es más, no tengo ni reproductor de CD ahora. Toda la música que consumo es a través de mis dispositivos móviles.

¿Alguna compra que recuerdes con cariño de la era CD o nunca fuiste muy del formato físico?

¡Sí! Te sé decir cuál fue el primer CD que tuve entre mis manos, el cual escuché hasta literalmente dejarlo rayado (y más tarde volví a comprar) y fue el ‘Álbum’ de OT 1. Hasta entonces en casa no teníamos reproductor de CD y recuerdo que con apenas 11 años ahorré para comprar el CD aún antes de tener reproductor. Esa Navidad pedí de regalo una radio con reproductor CD para poder escucharlo. Aún hoy sigo conservándolo como oro en paño.