Muere Jamie Auld, actriz que interpretó a Madonna en ‘Madonna and the Breakfast Club’

Jamie Auld, la actriz que interpretó a Madonna en la película de 2019 ‘Madonna and the Breakfast Club’, que narraba la vida de la cantante previa al estrellato y que en España se pudo ver a través de Movistar Plus, ha muerto a los 26 años por causas que no han sido reveladas.

Así lo ha comunicado la página de Instagram de la película: «A nuestros amigos y seguidores, nos rompe el corazón comunicaros que nuestra querida y amada Jamie Auld ha fallecido. Siempre será nuestro ángel y vivirá por siempre en nuestros corazones».

- Publicidad -

Auld era físicamente la viva imagen de Madonna, tanto que el director Guy Guido no se pensó dos veces proponerle interpretar a Madonna en la película cuando la descubrió trabajando en una tienda de rosquillas en Nueva York. La estudiante de diseño y tecnología, que ya era fan de la cantante, tomó clases de interpretación, guitarra y batería para prepararse el papel.

La película recibió críticas encontradas pero sirvió para recordar los olvidados inicios de Madonna como baterista en The Breakfast Club, banda por la que pasó brevemente antes de formar la banda Emmy & the Emmys a principios de los 80. Tras su paso por esta última agrupación Madonna iniciaría su exitosa carrera en solitario.