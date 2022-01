Måneskin, cerca de la «guitar fellatio» de Bowie en SNL

La luz de Måneskin no se apaga. El grupo que ha cambiado el curso de Eurovisión probablemente para siempre -no hay más que ver qué tipo de artistas ahora sí se presentan, de Rayden a The Rasmus- ha conquistado también Estados Unidos. Su versión de ‘Beggin’, un tema de 1967 de Four Seasons, ha estado durante 6 meses en el Billboard Hot 100 tras haber sido top 13 y esa ha sido su elección para la primera actuación de la banda en Saturday Night Live.

No es muy habitual ver a un grupo de origen italiano actuar en un programa de máxima audiencia en Estados Unidos, y seguro que esta correcta rendición de ‘Beggin’ sirve para asentarlos.

- Publicidad -

En segundo lugar y tras el pertinente cambio de vestuario, Måneskin han presentado su tema ‘I Wanna Be Your Slave’ en directo. Se trata de otro de los grandes éxitos de su mini álbum ‘Teatro de’ira Vol. 1’, que de hecho dejaba la canción ganadora de Eurovisión ‘Zitti E Buoni’ casi como algo secundario. Una presentación esta, en la que por un momento, creíamos que íbamos a ver la famosa práctica de sexo oral a una guitarra de David Bowie. «Guitar fellatio», lo llamaban, en los tiempos en que Bowie presentaba en vivo su obra maestra ‘The Rise & Fall of Ziggy Stardust’ acompañado del guitarrista Mick Ronson.





- Publicidad -