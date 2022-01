Betty Boo regresa con el pegadizo ‘Get Me To The Weekend’, su primer single en 30 años

Alison Moira Clarkson, más conocida como Betty Boo ha regresado con su primer single en solitario después de 30 años.

La británica samplea ‘Love Action’ de Human League en su nuevo tema pop ‘Get Me To The Weekend’, en el que no puede esperar a que llegue el fin de semana para volverse loca, escaparse, “olvidarse del trabajo y las facturas” y hacer de todo en la “mini vacación” que es el finde.

- Publicidad -

Betty Boo cuenta en una entrevista para BBC Radio 2 el significado detrás de la canción: “Durante el confinamiento todos los días se fusionaron en uno solo. No creías que llegaría el fin de semana. Pensé que debería escribir una canción sobre esto. Piensa en salir y tener unas vacaciones”. ‘Get Me To The Weekend’ es el primer adelanto de su nuevo álbum que tiene previsto ver la luz a finales de este año.

Se dio a conocer con el single junto a The Beatmasters ‘Hey DJ/I Can’t Dance (To That Music You’re Playing)’ en 1989. La artista alcanzó el Top 10 en Reino Unido en los 90s con los temas ‘Doin The Do’ y ‘Where Are You Baby?’, que lograron posicionarse en los puestos 9 y 10 en España, respectivamente.

- Publicidad -

En 1990 lanzó su álbum ‘Boomania’ y dos años después ‘GRRR! It’s Betty Boo’, antes de retirarse de su carrera en solitario. Después escribió canciones para otros artistas pop como ‘Pure And Simple’ para la banda Hear’Say y ‘Mars Attack’, ‘Boogie Down Love’ y ‘Love Bomb’ para Girls Aloud en su álbum de 2003 ‘Sound Of The Underground’.

En una entrevista para NME habló sobre su experiencia trabajando con Girls Aloud: “Ser una post estrella pop era como ser un ex-futbolista y trabajar en un club, aunque no tan bien pagado. Fue un poco mierda”.

«Manejar las voces en un grupo es difícil porque quieres presentar a todos por igual y no presentar al mejor cantante, porque si no los demás se molestan. Trabajé con una banda de chicas – no Girls Aloud – y una de sus madres entró al estudio exigiendo: “¿Puedes subir el micrófono de mi hija?” y yo como: “¡Vete de mi estudio!”», confesó.