Los Planetas consiguen esta semana el primer número 1 de álbumes en España de toda su carrera por ‘Las canciones del agua‘. El grupo granadino se quedó a 50 copias de alcanzar el número 1 en el año 2010 con ‘Una ópera egipcia‘, que se quedó en el top 2 por detrás de Mago de Öz, y en 2017 volvió a quedarse sin número 1 frente a un disco de Joaquín Sabina. La «maldición» ha terminado.

En cuanto a los debuts históricos del resto de discos de Los Planetas, ‘Pop’ fue número 40 en ventas en 1996, ‘Una semana en el motor de un autobús’ número 20 en 1998, ‘Unidad de desplazamiento’ número 17 en 2000, ‘Encuentros con entidades’ número 5 en 2002, ‘Los Planetas contra la ley de la gravedad’ número 3 en 2004 y ‘La leyenda del espacio’ número 8 en 2007.

El número 1 de Los Planetas esta semana supone que ‘ERA‘ de León Benavente, reciente Disco Recomendado, entra en el número 2 de la lista de álbumes, por lo que repite el dato de su álbum anterior ‘Vamos a volvernos locos‘. ‘2’ se quedó no en el 2, sino en el 5.

‘Night Call‘ de Years & Years es otra de las entradas de la semana en lista, si bien se queda lejos de repetir el número 1 de álbumes en Reino Unido al entrar en el número 39 (25 en vinilos). Además, el nuevo álbum de AURORA ‘The Gods We Can Touch’ aparece en el 53, en la que es la primera entrada de la noruega en la tabla de álbumes, y es 18 en vinilos; y el nuevo EP de Christina Aguilera ‘La Fuerza’ lo hace en el 54.

Esta semana llegan también a la lista un par de reediciones de discos publicados a finales de los 90 y principios de los 2000 como son la de ‘Travelling Without Moving’ de Jamiroquai en el número 23 y la de ‘Laundry Service’ de Shakira en el 27. Estos dos álbumes debutan en los números 2 y 3 de la tabla de vinilos, respectivamente, coronada por Los Planetas.

En cuanto al resto de entradas, el pianista Ludovico Einaudi coloca ‘Underwater’ en el 35, Diego Vasallo coloca ‘Canciones de amor desafinado’ en el 96, y por los pelos, en el número 100, entra Battle Beast con ‘Circus of Doom’.