John Frusciante se luce en su regreso a Red Hot: escucha ‘Black Summer’

Red Hot Chili Peppers han anunciado que su nuevo disco ‘Unlimited Love’ sale el 1 de abril. Lo presentarán, como es sabido, a lo largo de una gira mundial que arrancará en España el próximo verano, y que contará con un cartel de artistas invitados tan suculento que parece el de Primavera Sound.

‘Unlimited Love’ será el primer disco de Red Hot Chili Peppers tras la vuelta de su icónico guitarrista John Frusciante a la formación, y contará con un total de 17 temas de los cuales ya se puede escuchar el primer single oficial. ‘Black Summer’ además abrirá la secuencia.

‘Black Summer’ es uno de esos medios tiempos melosos que hacen de vez en cuando Red Hot Chili Peppers que tampoco renuncian a la energía, y también es una declaración de intenciones que nos avisa de la vuelta de Frusciante a la banda, en el solo de guitarra de rigor.

La canción habla del «verano negro» australiano, llamado así por los incendios que sufrió el país en 2019 y del que Flea es oriundo. El estribillo cuenta con una rima sencilla pero conmovedora: «hace tiempo que no hago un nuevo amigo, solo espero a que termine otro verano negro».

El grupo explica que su propósito con ‘Unlimited Love’ es «alumbrar una luz en el mundo, edificar, conectar y unir a la gente» y que «cada canción del disco es una faceta de nosotros que refleja nuestra visión del universo». «Esta es la misión de nuestra vida», señala.

01 Black Summer

02 Here Ever After

03 Aquatic Mouth Dance

04 Not the One

05 Poster Child

06 The Great Apes

07 It’s Only Natural

08 She’s a Lover

09 These Are the Ways

10 Whatchu Thinkin’

11 Bastards of Light

12 White Braids & Pillow Chair

13 One Way Traffic

14 Veronica

15 Let ’Em Cry

16 The Heavy Wing

17 Tangelo