Red Hot Chili Peppers han anunciado una gira mundial que pasará por España en verano de 2022. Las fechas son el 4 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y el martes 7 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona. Las entradas salen a la venta a partir del viernes 15 de octubre a las 10 horas.

La gira mundial de estadios de Red Hot Chili Peppers visitará 32 ciudades y de hecho arrancará en España. Después pasará por Londres, París, Dublín, Los Ángeles, Chicago o Nueva York antes de finalizar en el Globe Life Field de Arlington, Texas el 18 de septiembre.

El tour contará con artistas invitados de primer nivel: A$AP Rocky, The Strokes, Beck, HAIM, St. Vincent y Anderson .Paak & The Free Nationals acompañarán a la banda durante el transcurso de dicha gira, mientras Thundercat y King Princess tocarán en algunas fechas. No, no es el nuevo cartel del Primavera Sound aunque lo parezca. Los artistas invitados en España serán A$AP Rocky y Thundercat.

En los conciertos, Red Hot Chili Peppers presentarán los temas de su próximo álbum, y hay que recordar que este será el primero tras la vuelta de John Frusciante a la formación. El último disco de los Red Hot, ‘The Getaway‘, salió en 2016.

