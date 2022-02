Liz Forte se acerca aún más al electropop de colores en ‘No me da la vida’

Liz Forte, conocido por pequeños virales como ‘Carolina Cocaína’ y ‘Supercaro’ desde que os lo recomendáramos en 2019, continúa su carrera sin conocer complejos. Tras el EP ‘Ansiedad’ y un tema dedicado a Britney, parece decidido a explorar los insondables caminos del pop.

Si antes de ‘Britney’ le vimos posar con una camiseta de la misma, en este nuevo single llamado ‘No me da la vida’ va más atrás. ‘No me da la vida’ se sumerge en los años 80, como tantas tantos artistas actuales, del más grande al más pequeño, desde Rauw Alejandro a Xeinn, con todas las posibilidades que quedan en medio, presentándose como un «tema dance 80’s, energético, inspirado en los rompepistas de la música club vintage llevado al terreno actual con elementos de la música urbana». Es hoy nuestra «Canción del Día».

Y es que ese ritmo machacón y acelerado, más allá de lo obvio, nos hace pensar más bien en algún tiro de los años 2000 como fue por ejemplo el aparentemente descontrolado ‘Push the Button’ de Sugababes. A Liz Forte también le han «tocado los botones» de alguna manera y esta no es otra canción de «Ansiedad» como las 5 que incluyó en el EP correspondiente, sino una canción de desamor. A él no le da la vida sólo «si tú te giras y no le miras», «si tú te olvidas», «si no está a tu lado», pues en ese caso «ve todo de otro color». Una canción de amor, pues, de corte alegre y colorida (como su última foto en Insta), que ha publicado Acqustic unas semanas después de haber sido presentada en una actuación acústica para Levi’s.





