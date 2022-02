Sebastián Yatra asciende al número 1 en España con ‘Dharma’ en su segunda semana de vida, animado por el éxito en streaming de sus 17 pistas, incluyendo varios macrohits como ‘Tacones Rojos’ o antes ‘Pareja del Año’ con Myke Towers, ‘Runaway’ con Daddy Yankee, Natti Natasha y hasta Jonas Brothers, ‘Chica ideal’ con Guaynaa, y ‘TBT’ con Rauw Alejandro y Manuel Turizo, entre otro arsenal de featurings donde lo mismo cabe Justin Quiles que Rosario.

La entrada más fuerte es la de Miss Caffeina, que llegan al número 3 con ‘El año del tigre’, igualando el dato de su álbum ‘Detroit’ pero no el número 1 que sí conseguía en nuestro país ‘Oh Long Johnson‘. En la tabla de vinilos, MissCa se han quedado el 2º lugar.



La subida más fuerte de la semana es la de Nacho Vegas con ‘Mundos inmóviles derrumbándose’, coincidiendo con la edición tardía de su vinilo, que de hecho es el top 1 de la tabla de vinilos de la semana, un puesto por encima de Miss Caffeina. Así, el disco de Nacho Vegas pasa del puesto 54 al puesto 12, lo que supone un nuevo máximo en la lista general para el excelente nuevo álbum del cantautor, que habría llegado más alto de hacer coincidir edición en vinilo y digital, una carambola a día de hoy.

Llega al puesto 22 ‘Kor Kor Lake’ de Rojuu, la también excelente nueva apuesta de Sonido Muchacho que reseñábamos la semana pasada… y que no aparece aún en la tabla de vinilos, lo cual quiere decir que quizá un nuevo máximo aguarde en el futuro, pues las ventas en 12″ de su recopilatorio ‘Grandes Éxitos Antes de los 18‘ nos consta que fueron voluminosas. También es buena la noticia de la llegada de ‘Laurel Hell’ de Mitski, nuestro “Disco de la Semana” hace unos días, al puesto 41 en nuestro país. En Estados Unidos y Reino Unido aún mejor, ha sido top 5 y top 6, en los dos casos representando un máximo para ella.

Otras entradas al top 100 de álbumes español son ‘Complete Island Recordings’ de Bob Marley & The Wailders (número 27), ‘Carpe Diem’ de los metaleros Saxon (número 34), ‘Conmigo’ de Maria Parrado (número 38), ‘The Berlin Concert’ de John Williams (número 40), ‘Requiem’ de Korn (51), ‘Suposo que l’amor és això’ de Ginestà (57), ‘Charmed Life, The Best of the Divine Comedy’ (63), la banda sonora de la primera temporada de Euphoria’ (83), la banda sonora de ‘Marry Me’ de Jennifer Lopez (90) y ‘XXX’ de los irreverentes Bourbon Kings (92).