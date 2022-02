RFTW: Beach House, Metronomy, Sally Shapiro, BROODS…

Hoy sale el nuevo disco de Beach House (o, más bien, el último de los cinco capítulos que se han ido conociendo a lo largo de los últimos meses), y también ‘La Sobremesa’ de C. Tangana, una especie de pie de nota de ‘El Madrileño’ que incluye temas nuevos y viejos. Metronomy, Sally Shapiro, Josef Salvat, Hurray for the Riff Raff, BROODS y Ptazeta entregan hoy también sus nuevos discos. Un miércoles cualquiera Alice Glass ha compartido su debut en solitario.

La semana de San Valentín ha llegado cargada de novedades románticas como ‘Santa’ de Cupido, ‘I Love You’ de Fontaines D.C. o la destacada ‘Avatars of Love’ de Sondre Lerche, a las que se han sumado estos días también las nuevas propuestas de Lola Indigo (una oda a las «solteras», eso sí) o Snail Mail (‘Adore You’ es la maqueta de su tema ‘Valentine’).

Esta semana han adelantado por primera vez sus nuevos álbumes Ibeyi, Kurt Vile o Stars y han seguido avanzando sus inminentes lanzamientos Nilüfer Yanya, La Plata, Rex Orange County, Destroyer, Rumer (otro disco de caras B), Tinashe (una reedición de ‘333’) o Antònia Font.

Entre las novedades del viernes y de la semana destacan la colaboración inesperada de Troye Sivan y Jay Som, la colaboración no tan inesperada de Baiuca y Carlos Núñez, la colaboración tampoco inesperada de Biznaga y Triángulo de amor bizarro, el nuevo hit de Future Islands, el single de Nathy Peluso para un videojuego o el regreso de Cariño.

Hoy también lanza single rockero J Balvin y presentan novedades Clean Bandit, la promesa del pop nacional Rorro o la amiga de Olivia Rodrigo Sabrina Carpenter, mientras el también prometedor Isaac Dunbar saca de quicio a su padre con su nuevo «look». ¿Y conseguirán Regard un nuevo hit en Reino Unido de la mano de Years & Years con ‘Hallucination’?