Al tiempo que se ha conocido que C. Tangana será una de las personas que van a actuar esta noche en la gala de los Goya, Puchito ha anunciado una sorpresita: el próximo viernes, 18 de febrero, es la fecha elegida para publicar un epílogo para su disco ‘El Madrileño‘, el más vendido en España de todo el año 2021.

Cuando está a punto de empezar el ‘Sin cantar ni afinar Tour’, habrá nuevo hit colaborativo para su repertorio. Se tratará de ‘La Culpa’, un tema en el que colaborarán monstruos del streaming como Omar Montes y Daviles de Novelda y también Canelita. El resto del EP o mini álbum se va a componer de temas conocidos por todos como ‘Yate’, el hit ‘Ateo’ con Nathy Peluso o los temas del «Tiny Desk» que también se habían subido a las plataformas de streaming. ‘Bobo’ y ‘Te venero’ serán las colaboraciones que más motiven a sus seguidores en un tracklist que queda como sigue:

1. La Culpa ft @omarmontesofficial @davilesdenovelda_oficial @canelitajonatanvera_oficial

2. Ateo ft @nathypeluso

3. Yate

4. Bobo ft @luisseguraelpapa

5. Te Venero ft @omaraportuondocuba

6. Me Maten (Live at NPR’s Tiny Desk) ft @acarmonaoficial

7. Los Tontos (Live at NPR’s Tiny Desk) ft @kikoveneno.music

8. Un Veneno ft @ninodeelche

9. Para Repartir

