Hits

Taylor Swift ya no vende 10 millones de copias o casi como en los tiempos de ‘Fearless’, ‘Red’ o ‘1989’. Más bien la mitad. Desde el tropezón de ‘Reputation’ ha bajado un peldaño en sus expectativas, y sin embargo, domina el discurso y las críticas de una manera que impiden que nadie tenga la sensación de que le va mal, porque lo cierto es que le sigue yendo muy bien. Al menos muy por encima de la media.

Y eso que le ha llevado un año y medio conseguir el disco de platino para ‘folklore‘ en Reino Unido, su 2º principal mercado. Hace tan sólo unos días que esto se anunciaba, este mismo mes de febrero, lejos del cuádruple platino para ‘1989’. Pero es que Mediatraffic estima en casi 5 millones de copias las vendidas por ‘folklore’ y 3 millones para su disco hermano ‘Evermore‘, así que, ¿quién puede hablar de fracaso cuando ni Adele vende ya 10 millones de nada?

Y es que puede que ninguno de los últimos singles de Taylor Swift supere los 500 millones de reproducciones. En ese sentido, su amigo Ed Sheeran la golea con ‘Bad Habits’ o incluso ‘Shiver’. Sin embargo, la de Taylor está siendo ya la carrera de la constancia y el furor por su pasado en general. Durante todo el año 2021 ha sido habitual encontrar 5, 6 o 7 discos suyos en el top 100 de varios países, incluso en la complicada -para artistas anglosajones- España. Algo que sigue siendo así en Reino Unido o Estados Unidos. Una semana cualquiera como esta en las islas encontramos en el puesto 36 ‘Red (Taylor’s Version)’, en el 42 ‘folklore’, en el 43 ‘1989’, en el 55 ‘Lover’ y en el 77 ‘Evermore’.

Lo mismo para el Billboard 200, donde encontramos ‘Red (Taylor’s Version)’ en el puesto 15, en el puesto 48 ‘folklore’, en el 67 ‘Lover’, en el 85 ‘Evermore’, en el 95 ‘1989’, en el 151 ‘Fearless (Taylor’s Version)’ y en el 152 ‘Reputation’. Siete álbumes de Taylor Swift en el top 200, algunos con varios años de antigüedad.

‘Red (Taylor’s Version)’, con sus 2 millones de copias, solo puede ser considerado por tanto otro hit en su carrera, especialmente encabezado por la nueva versión de ‘All Too Well’, compitiendo en las listas con el nuevo de Ed Sheeran incluso varios meses después de su edición.



Flops

Sería lo fácil argumentar que Taylor Swift convierte en oro todo lo que toca, pero 2021 sí presentó un pequeño nubarrón en su discografía: sus dos colaboraciones con Big Red Machine, el proyecto de Aaron Dessner (The National) y Justin Vernon (Bon Iver), que no ha podido pasar más desapercibido tanto en las listas de éxitos como en las listas de lo mejor del año. Su álbum ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?‘ lograba una posición muy mediocre en todas partes: un top 45 en Reino Unido, un top 82 en Estados Unidos, y ninguna permanencia ni estabilidad.

Habrá quien crea que este proyecto era más underground y modesto, pero hay que recordar que tanto The National como Bon Iver saben lo que es ser número 2 en Estados Unidos con sus discos de estudio, y el último tiene varios discos de platino en este país. Es solo que la suma de los tres esta vez no ha servido para añadir: por alguna razón (¿credibilidad? ¿saturación? ¿pandemia?), ni los fans de Taylor Swift, ni los de Bon Iver, ni los de The National se han interesado por esto. Os dejamos con el vídeo de ‘Renegade’, que todavía tiene que llegar a los 5 millones de visualizaciones, mucho menos de lo que un vídeo de Taylor suele lograr en un día.